„Nem is merem elmondani, milyen szándékaink és terveink vannak” – Tarr Zoltán újabb megdöbbentő kijelentése

A Tisza Párt alelnöke a tavaly nyár óta szállóigévé vált mondata után – „nem mondhatjuk el a valódi programunkat, mert akkor megbukunk” – ismét leleplezte Magyar Péterék szándékait. A Tarr Zoltán újabb botrányos kijelentéséről készült hangfelvételt az Ellenpont mutatta be.
Tarr Zoltán

A tényfeltáró portál beszámolója szerint Tarr Zoltán egy, az Erzsébeti csibészek Facebook-oldalán közzétett hangfelvételen kijelentette, hogy olyan szándékaik vannak, amelyekről nem is mer beszélni.

Illetve vannak egész – nem is merem mondani – milyen szándékaink és terveink”

– szólta el magát sokadjára Magyar Péter egyik legközelebbi embere.

Tarr Zoltánnak ez már a sokadik hasonló megszólalása, emlékeztet az Ellenpont. A legnagyobb botrányt a tavaly nyáron a Tisza etyeki fórumán elmondott szavai okozták. 

Ekkor a Tisza alelnöke, kifejtette, hogy 

nem mondhatjuk el a valódi programunkat, mert akkor megbukunk.”

 valamint 

Választást kell nyerni és utána mindent lehet.”

 Vagyis a választás napjáig nem szabad beszélni a Tisza valódi szándékáról.

Egy másik alkalommal pedig Magyar Péter maga ismerte el egy beszélgetésben Kóczián Péternek és Puzsér Róbertnek, hogy át kell verni a szavazókat: 

Úgy nem lehet választást nyerni, ha azt mondják, hogy a kormányzati kedvezményeket kivezetik, vagy adókat emelnek”

 – mondta a Tisza Párt elnöke.

És, hogy miről akarják elterelni a Tisza a figyelmet? Arról is van sejtésünk, hiszen ősszel kiszivárgott egy 660 oldalas dokumentum, a Tisza Párt úgynevezett konvergencia programja néven, több Tisza-közeli közgazdász aláírásával. 

Ebben olyan megszorítások szerepelnek, mint:

  • a személyi jövedelemadó emelése,
  • a társasági adó emelése,
  • a 13. és a 14. havi nyugdíj eltörlése,
  • vagyonadó,
  • ingyenes egészségügy eltörlése, 
  • rezsicsökkentés eltörlése
  • magánnyugdíjpénztárak bevezetése. 

És a sort még lehetne folytatni.

 

