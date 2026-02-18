„Nem is merem elmondani, milyen szándékaink és terveink vannak” – Tarr Zoltán újabb megdöbbentő kijelentése

A tényfeltáró portál beszámolója szerint Tarr Zoltán egy, az Erzsébeti csibészek Facebook-oldalán közzétett hangfelvételen kijelentette, hogy olyan szándékaik vannak, amelyekről nem is mer beszélni.
Illetve vannak egész – nem is merem mondani – milyen szándékaink és terveink”
– szólta el magát sokadjára Magyar Péter egyik legközelebbi embere.
Tarr Zoltánnak ez már a sokadik hasonló megszólalása, emlékeztet az Ellenpont. A legnagyobb botrányt a tavaly nyáron a Tisza etyeki fórumán elmondott szavai okozták.
Ekkor a Tisza alelnöke, kifejtette, hogy
nem mondhatjuk el a valódi programunkat, mert akkor megbukunk.”
valamint
Választást kell nyerni és utána mindent lehet.”
Vagyis a választás napjáig nem szabad beszélni a Tisza valódi szándékáról.
Egy másik alkalommal pedig Magyar Péter maga ismerte el egy beszélgetésben Kóczián Péternek és Puzsér Róbertnek, hogy át kell verni a szavazókat:
Úgy nem lehet választást nyerni, ha azt mondják, hogy a kormányzati kedvezményeket kivezetik, vagy adókat emelnek”
– mondta a Tisza Párt elnöke.
És, hogy miről akarják elterelni a Tisza a figyelmet? Arról is van sejtésünk, hiszen ősszel kiszivárgott egy 660 oldalas dokumentum, a Tisza Párt úgynevezett konvergencia programja néven, több Tisza-közeli közgazdász aláírásával.
Ebben olyan megszorítások szerepelnek, mint:
- a személyi jövedelemadó emelése,
- a társasági adó emelése,
- a 13. és a 14. havi nyugdíj eltörlése,
- vagyonadó,
- ingyenes egészségügy eltörlése,
- rezsicsökkentés eltörlése
- magánnyugdíjpénztárak bevezetése.
És a sort még lehetne folytatni.