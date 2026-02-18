„Nem is merem elmondani, milyen szándékaink és terveink vannak” – Tarr Zoltán újabb megdöbbentő kijelentése

A tényfeltáró portál beszámolója szerint Tarr Zoltán egy, az Erzsébeti csibészek Facebook-oldalán közzétett hangfelvételen kijelentette, hogy olyan szándékaik vannak, amelyekről nem is mer beszélni.

Illetve vannak egész – nem is merem mondani – milyen szándékaink és terveink”

– szólta el magát sokadjára Magyar Péter egyik legközelebbi embere.

Tarr Zoltánnak ez már a sokadik hasonló megszólalása, emlékeztet az Ellenpont. A legnagyobb botrányt a tavaly nyáron a Tisza etyeki fórumán elmondott szavai okozták.

Ekkor a Tisza alelnöke, kifejtette, hogy

nem mondhatjuk el a valódi programunkat, mert akkor megbukunk.”

valamint

Választást kell nyerni és utána mindent lehet.”

Vagyis a választás napjáig nem szabad beszélni a Tisza valódi szándékáról.

Egy másik alkalommal pedig Magyar Péter maga ismerte el egy beszélgetésben Kóczián Péternek és Puzsér Róbertnek, hogy át kell verni a szavazókat:

Úgy nem lehet választást nyerni, ha azt mondják, hogy a kormányzati kedvezményeket kivezetik, vagy adókat emelnek”

– mondta a Tisza Párt elnöke.

És, hogy miről akarják elterelni a Tisza a figyelmet? Arról is van sejtésünk, hiszen ősszel kiszivárgott egy 660 oldalas dokumentum, a Tisza Párt úgynevezett konvergencia programja néven, több Tisza-közeli közgazdász aláírásával.

Ebben olyan megszorítások szerepelnek, mint:

a személyi jövedelemadó emelése,

a társasági adó emelése,

a 13. és a 14. havi nyugdíj eltörlése,

vagyonadó,

ingyenes egészségügy eltörlése,

rezsicsökkentés eltörlése

magánnyugdíjpénztárak bevezetése.

És a sort még lehetne folytatni.