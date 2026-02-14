Telt ház várta Orbán Viktor évértékelőjét

Hírlevél
Deák Dániel hangulatjelentést küldött az évértékelő helyszínéről.
évértékelőOrbán Viktorbeszéd

Nem látni üres széket Orbán Viktor évértékelő eseményén – erről tanúskodik Deák Dániel Facebookon közzétett videója.

A fiatalok is kíváncsian várják Orbán Viktor beszédét (Forrás: MW)
Óriási érdeklődés tárgya Orbán Viktor évértékelője

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a helyszínről posztolt; a felvétel egyértelműen mutatja, hogy telt házas eseményre számíthatunk. Orbán Viktor beszéde előtt a műsorban felszólalók előadásait lapunk hasábjain is követheti. A miniszterelnök 27 évvel ezelőtt kezdte, majd honosította meg Magyarországon az évértékelő beszéd műfaját, először 1999 februárjában tartott ilyen átfogó előadást a Vigadóban.

 

