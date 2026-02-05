Brüsszel vagy Mezőtúr? Dilemmában a miniszterelnök 

„Menjünk inkább mezőtúrra. Hazai pálya, hazamegyek, édesanyám odavaló Mezőtúrra. Ismerem a várost kívülről-belülről, sokszor gyerekeskedtem ott” – mondta a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök ara a kérdésre válaszolva, hogy Brüsszelbe, vagy Mezőtúrra vezessen a következő útja.

Orbán Viktor Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Amint arról már korábban beszámoltunk, elindult Orbán Viktor országjárása . A miniszterelnök hétfőn Mórahalmon és Mártélyon tett látogatást Lázár János építési és közlekedési miniszterrel. A kormányfő országjárásának első, mártélyi és mórahalmi állomásáról tett közzé montázst, amelyből az is kiderül, hogy a kormányfőnek ez még csak a bemelegítés volt.