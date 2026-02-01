Megdöbbentő! Mutatjuk, milyen priuszaik vannak a Lázárinfót megzavaró bűnözőknek

Hírlevél
Sport

53 perce
A gyöngyösi Lázárinfót megzavaró tüntetőkhöz több mint 150 bűncselekmény köthető – hívta fel a figyelmet videójában Menczer Tamás. Az ügy kapcsán Orbán Viktor is megszólalt, aki példátlannak nevezte, hogy bűnözőket szervezzenek bandába egy békés politikai rendezvény megzavarására.
LázárinfóTisza PártLázár János

Több mint 150 bűncselekményt követtek el a gyöngyösi Lázárinfót megzavaró tiszás aktivisták – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Menczer Tamás. Ahogy arról az Origo is beszámolt, a Lázárinfó csütörtöki állomásán roma származású Tisza-aktivisták egy csoportja zavarta meg a rendezvényt. A kormánypártok kommunikációs igazgatója videójában személyenként bemutatta, melyik aktivistának mi van a priuszán.

Többeket elítéltek már cserbenhagyásért, lopásért, magánokirat-hamisításért, erőszakos közösülésért, sőt: volt, akit még emberölésért is. Az ügyben még a miniszterelnök is megszólalt:

Sok mindent láttam. De olyat, hogy bűnözők bandába szerveződve egy párt megbízásából elmenjenek egy békés összejövetelre, mint amilyen a mi gyöngyösi Lázárinfónk volt, és ott balhét csináljanak azzal a céllal, hogy megfélemlítsék a fideszeseket, ilyet még nem

– fogalmazott Orbán Viktor a hatvani háborúellenes gyűlésen, leszögezve: „üzenjük meg a tiszásoknak, hogy ne uszítsák a cigányt a cigány ellen, és ne uszítsák a cigányokat a magyarok ellen, mert abból baj lesz”.

 

