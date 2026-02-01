Megdöbbentő! Mutatjuk, milyen priuszaik vannak a Lázárinfót megzavaró bűnözőknek

Több mint 150 bűncselekményt követtek el a gyöngyösi Lázárinfót megzavaró tiszás aktivisták – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Menczer Tamás. Ahogy arról az Origo is beszámolt, a Lázárinfó csütörtöki állomásán roma származású Tisza-aktivisták egy csoportja zavarta meg a rendezvényt. A kormánypártok kommunikációs igazgatója videójában személyenként bemutatta, melyik aktivistának mi van a priuszán.

Többeket elítéltek már cserbenhagyásért, lopásért, magánokirat-hamisításért, erőszakos közösülésért, sőt: volt, akit még emberölésért is. Az ügyben még a miniszterelnök is megszólalt:

Sok mindent láttam. De olyat, hogy bűnözők bandába szerveződve egy párt megbízásából elmenjenek egy békés összejövetelre, mint amilyen a mi gyöngyösi Lázárinfónk volt, és ott balhét csináljanak azzal a céllal, hogy megfélemlítsék a fideszeseket, ilyet még nem

– fogalmazott Orbán Viktor a hatvani háborúellenes gyűlésen, leszögezve: „üzenjük meg a tiszásoknak, hogy ne uszítsák a cigányt a cigány ellen, és ne uszítsák a cigányokat a magyarok ellen, mert abból baj lesz”.