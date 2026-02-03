A Tisza-csomag kísértetiesen emlékeztet valamire – mutatjuk a részleteket!

A nyilvánosságra került dokumentumok alapján Magyar Péter pártjának gazdasági terve nem új irányt, hanem egy jól ismert baloldali mintát követ. A Tisza Párt által „gazdasági konvergencia programnak” nevezett csomag elképesztően sok ponton megegyezik a 2009–2010-es Bajnai Gordon nevéhez kötött megszorításokkal – írta az Ellenpont.
A Tisza-csomag a Bajnai-korszak megszorításait idézi
A kiszivárgott dokumentum szerint
- megszűnne a 13. havi nyugdíj,
- emelnék a nyugdíjkorhatárt,
- növekedne a személyi jövedelemadó,
- csökkennének a családtámogatások, valamint
- megjelenne a vagyonadó és a magánbiztosítókra épülő egészségügyi és nyugdíjrendszer.
Ezek mind olyan elemek, amelyek a korábbi baloldali kormányzás idején is súlyos terheket róttak a magyar társadalomra.
A párt korábbi tagja nyilvánosan beszélt arról is, hogy a megszorítások mögött uniós elvárások állnak. Ez magyarázatot ad arra, miért ennyire ismerős a forgatókönyv:
2009-ben az IMF–EU-hitel feltételeként kényszerítették ki a megszorításokat, most pedig Brüsszel újabb forrásokat követelne – ezúttal Ukrajna finanszírozása érdekében.
A különbség mindössze annyi, hogy míg akkor az ország gazdasági összeomlás szélén állt, most nincs ilyen kényszerhelyzet. Ennek ellenére
a Tisza Párt ugyanazokhoz az eszközökhöz nyúlna, mint a korábbi baloldali kormányok, ráadásul ugyanazokkal a szereplőkkel és szakértőkkel a háttérben.
A megszorítások tehát nem véletlenek és nem elszigetelt ötletek: egy olyan politikai irányvonal részei, amely korábban már bizonyított – mégpedig a magyar emberek kárára.