Rendkívüli

Nagy a baj Németországban, Merzéknek lépniük kellett!

Sport

Felrobbant az internet: fejbe találta a bírónőt, de amit utána tett, arra senki sem számított – videó

Tisza Párt

A Tisza-csomag kísértetiesen emlékeztet valamire – mutatjuk a részleteket!

A Tisza Párt több mint 600 oldalas gazdasági csomagja kísértetiesen emlékeztet a 2009-es baloldali megszorításokra. A kiszivárgott dokumentum hitelességéhez már nem fér kétség: a párt korábbi tagja, Csercsa Balázs is megerősítette, hogy a tervezet brüsszeli elvárások mentén készült.
Tisza PártTisza-csomagBajnai GordonMagyar Péter

A nyilvánosságra került dokumentumok alapján Magyar Péter pártjának gazdasági terve nem új irányt, hanem egy jól ismert baloldali mintát követ. A Tisza Párt által „gazdasági konvergencia programnak” nevezett csomag elképesztően sok ponton megegyezik a 2009–2010-es Bajnai Gordon nevéhez kötött megszorításokkal – írta az Ellenpont.

A Tisza Párt Bajnai nyomdokaiba lépett (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila, Isza Ferenc)
A Tisza Párt Bajnai nyomdokaiba lépett
(Fotó: AFP/Kisbenedek Attila, Isza Ferenc)

A Tisza-csomag a Bajnai-korszak megszorításait idézi

A kiszivárgott dokumentum szerint

  • megszűnne a 13. havi nyugdíj, 
  • emelnék a nyugdíjkorhatárt,
  • növekedne a személyi jövedelemadó, 
  • csökkennének a családtámogatások, valamint
  • megjelenne a vagyonadó és a magánbiztosítókra épülő egészségügyi és nyugdíjrendszer. 

Ezek mind olyan elemek, amelyek a korábbi baloldali kormányzás idején is súlyos terheket róttak a magyar társadalomra.

A párt korábbi tagja nyilvánosan beszélt arról is, hogy a megszorítások mögött uniós elvárások állnak. Ez magyarázatot ad arra, miért ennyire ismerős a forgatókönyv:

2009-ben az IMF–EU-hitel feltételeként kényszerítették ki a megszorításokat, most pedig Brüsszel újabb forrásokat követelne – ezúttal Ukrajna finanszírozása érdekében.

A különbség mindössze annyi, hogy míg akkor az ország gazdasági összeomlás szélén állt, most nincs ilyen kényszerhelyzet. Ennek ellenére

a Tisza Párt ugyanazokhoz az eszközökhöz nyúlna, mint a korábbi baloldali kormányok, ráadásul ugyanazokkal a szereplőkkel és szakértőkkel a háttérben.

A megszorítások tehát nem véletlenek és nem elszigetelt ötletek: egy olyan politikai irányvonal részei, amely korábban már bizonyított – mégpedig a magyar emberek kárára.

 

