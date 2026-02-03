A Tisza-csomag kísértetiesen emlékeztet valamire – mutatjuk a részleteket!

A nyilvánosságra került dokumentumok alapján Magyar Péter pártjának gazdasági terve nem új irányt, hanem egy jól ismert baloldali mintát követ. A Tisza Párt által „gazdasági konvergencia programnak” nevezett csomag elképesztően sok ponton megegyezik a 2009–2010-es Bajnai Gordon nevéhez kötött megszorításokkal – írta az Ellenpont.

A Tisza Párt Bajnai nyomdokaiba lépett

(Fotó: AFP/Kisbenedek Attila, Isza Ferenc)

A Tisza-csomag a Bajnai-korszak megszorításait idézi

A kiszivárgott dokumentum szerint

megszűnne a 13. havi nyugdíj,

emelnék a nyugdíjkorhatárt,

növekedne a személyi jövedelemadó,

csökkennének a családtámogatások, valamint

megjelenne a vagyonadó és a magánbiztosítókra épülő egészségügyi és nyugdíjrendszer.

Ezek mind olyan elemek, amelyek a korábbi baloldali kormányzás idején is súlyos terheket róttak a magyar társadalomra.

A párt korábbi tagja nyilvánosan beszélt arról is, hogy a megszorítások mögött uniós elvárások állnak. Ez magyarázatot ad arra, miért ennyire ismerős a forgatókönyv:

2009-ben az IMF–EU-hitel feltételeként kényszerítették ki a megszorításokat, most pedig Brüsszel újabb forrásokat követelne – ezúttal Ukrajna finanszírozása érdekében.

A különbség mindössze annyi, hogy míg akkor az ország gazdasági összeomlás szélén állt, most nincs ilyen kényszerhelyzet. Ennek ellenére

a Tisza Párt ugyanazokhoz az eszközökhöz nyúlna, mint a korábbi baloldali kormányok, ráadásul ugyanazokkal a szereplőkkel és szakértőkkel a háttérben.

A megszorítások tehát nem véletlenek és nem elszigetelt ötletek: egy olyan politikai irányvonal részei, amely korábban már bizonyított – mégpedig a magyar emberek kárára.