Valóban a Tisza gazdasági tervei szivárogtak ki

Dálnoki Áron egy felvételen úgy fogalmazott: „Mi írjuk a kormányprogramot, nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni”. Aki ezt mondta, a Tisza-féle „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” egyik aláírója.

Dálnoki Áron mellett Magyar Péter szavai is utalnak arra, hogy „nem kell mindig a magyar modellt erőltetni”, és a kiszivárgott program tényleg a Tisza párté

Fotó: Facebook/Vitályos Eszter

Az említett fórumra 2024. augusztus 28-án került sor. Ekkor már készült az az 1300 milliárdos megszorítást tartalmazó dokumentum, amely később teljes egészében nyilvánosságra került.

A Tűzfalcsoport blog birtokába került egy videó is, amely 2025. január 11-i keltezésű és ezen Dálnoki Áron elismeri, hogy folyamatosan szivárog ki a Tisza gazdaságpolitikai programja és erre tud építeni a jobboldali sajtó egy narratívát.

További adalék még, hogy 2024-ben Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egy brüsszeli esemény kapcsán tett kijelentéseiben utalt arra, hogy