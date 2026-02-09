Létezik és a Tisza Pártnál készült az a több száz oldalas dokumentum, amelyet korábban az Index hozott nyilvánosságra, és amely megszorításokat, vagyonadót és progresszív adózást is tartalmazhat – erről beszélt Csercsa Balázs a Másik Oldal Kárász Róberttel című podcast különkiadásában. A Tisza Párt volt egyházügyi munkacsoport-vezetője szerint a párt a kampányában mást mond, mint amire valójában készül.

Újabb hazugság a Tisza háza táján: a megszorítócsomag valós, a programot ők írták!

Csercsa Balázs felidézte: tanúként hallgatták meg abban a perben, amelyet a Tisza indított az Index ellen, mivel a párt vitatja, hogy a dokumentum hozzájuk köthető. A volt szakpolitikai vezető ezzel szemben egyértelművé tette: meggyőződése szerint a dokumentum valós, és a Tiszánál készült.

„Hallottam ezekről a témákról belső beszélgetéseken”

A volt munkacsoport-vezető elmondta: amikor a Tiszánál dolgozott, szakpolitikai egyeztetéseken hallott azokról a kérdésekről, amelyek a kiszivárgott dokumentumban is szerepelnek, és munkatársaitól további információkat is szerzett. Állítása szerint mindezt a bírósági meghallgatásán is elmondta, annak ellenére, hogy – saját szavai szerint – a párt jogi képviselője pszichikai nyomást gyakorolt rá.