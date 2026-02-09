Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lavrov keményen nekiment von der Leyennek, de Rutte is reszkethet

Szoboszlai

Nem lehet elégszer megnézni: íme, Szoboszlai őrületes szabadrúgásgólja a City ellen – videó

Csercsa Balázs

Újabb hazugság a Tisza háza táján: a megszorítócsomag valós, a programot ők írták!

55 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza Párt korábbi szakpolitikai vezetője szerint létezik és a pártnál készült az a konvergenciaprogram, amelyet a Tisza a nyilvánosság előtt letagad. Csercsa Balázs állítása szerint a dokumentum mögött meghatározó baloldali közgazdászok és értelmiségiek véleménye állt, még ha hivatalosan nem is voltak tagjai a párt munkacsoportjainak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csercsa BalázsTisza PártTisza-csomag

Létezik és a Tisza Pártnál készült az a több száz oldalas dokumentum, amelyet korábban az Index hozott nyilvánosságra, és amely megszorításokat, vagyonadót és progresszív adózást is tartalmazhat – erről beszélt Csercsa Balázs a Másik Oldal Kárász Róberttel című podcast különkiadásában. A Tisza Párt volt egyházügyi munkacsoport-vezetője szerint a párt a kampányában mást mond, mint amire valójában készül.

Újabb hazugság a Tisza háza táján: a megszorítócsomag valós, a programot ők írták!
Újabb hazugság a Tisza háza táján: a megszorítócsomag valós, a programot ők írták!

Csercsa Balázs felidézte: tanúként hallgatták meg abban a perben, amelyet a Tisza indított az Index ellen, mivel a párt vitatja, hogy a dokumentum hozzájuk köthető. A volt szakpolitikai vezető ezzel szemben egyértelművé tette: meggyőződése szerint a dokumentum valós, és a Tiszánál készült.

„Hallottam ezekről a témákról belső beszélgetéseken”

A volt munkacsoport-vezető elmondta: amikor a Tiszánál dolgozott, szakpolitikai egyeztetéseken hallott azokról a kérdésekről, amelyek a kiszivárgott dokumentumban is szerepelnek, és munkatársaitól további információkat is szerzett. Állítása szerint mindezt a bírósági meghallgatásán is elmondta, annak ellenére, hogy – saját szavai szerint – a párt jogi képviselője pszichikai nyomást gyakorolt rá.

A Magyar Péter pártjából kiugrott Csercsa Balázs szerint a Tisza háborúba sodorná Magyarországot

Csercsa Balázs szerint a Tiszában valójában két program létezik: egy nyilvános, választások előtti, és egy másik, amelyet a választások után kívánnának végrehajtani.

Neves baloldali szakértők véleménye volt meghatározó

A podcastban szóba került az is, hogy az elmúlt hetekben több ismert baloldali közgazdászt és értelmiségit hoztak kapcsolatba a Tisza Párttal, köztük Surányi Györgyöt, Lengyel Lászlót, Bokros Lajost, Kéri Lászlót, Petschnig Mária Zitát és Simor Andrást.

Csercsa Balázs erre reagálva azt mondta: a Tisza programalkotása kezdetben úgy zajlott, hogy voltak hivatalos, belsős önkéntesek, valamint olyan külső szereplők is, akik formálisan nem tartoztak a párthoz, de a szakmai súlyuk és személyes befolyásuk miatt meghatározó volt a véleményük. Ezek a nevek – mint fogalmazott – ebbe az utóbbi körbe tartoznak.

Volt tiszás munkacsoport-vezető: Létezik és a Tiszánál készült a nyilvánosságra került konvergenciaprogram

Megszorítások, vagyonadó, családtámogatások kérdése

A volt szakpolitikus szerint a Tiszán belül szó esett a választások utáni megszorító intézkedésekről, a vagyonadó bevezetéséről és a progresszív adózásról is. Emellett vitatták a családtámogatási rendszer, a rezsitámogatás és az államilag támogatott lakáshitelek fenntarthatóságát.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Csercsa Balázs-interjút megosztva úgy fogalmazott: „Made in Tisza! Újabb hazugság bukott ki a Tisza Párt háza táján: a dokumentum valós, a programot pedig ők írták!”

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!