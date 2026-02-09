Újabb hazugság a Tisza háza táján: a megszorítócsomag valós, a programot ők írták!

Létezik és a Tisza Pártnál készült az a több száz oldalas dokumentum, amelyet korábban az Index hozott nyilvánosságra, és amely megszorításokat, vagyonadót és progresszív adózást is tartalmazhat – erről beszélt Csercsa Balázs a Másik Oldal Kárász Róberttel című podcast különkiadásában. A Tisza Párt volt egyházügyi munkacsoport-vezetője szerint a párt a kampányában mást mond, mint amire valójában készül.
Csercsa Balázs felidézte: tanúként hallgatták meg abban a perben, amelyet a Tisza indított az Index ellen, mivel a párt vitatja, hogy a dokumentum hozzájuk köthető. A volt szakpolitikai vezető ezzel szemben egyértelművé tette: meggyőződése szerint a dokumentum valós, és a Tiszánál készült.
„Hallottam ezekről a témákról belső beszélgetéseken”
A volt munkacsoport-vezető elmondta: amikor a Tiszánál dolgozott, szakpolitikai egyeztetéseken hallott azokról a kérdésekről, amelyek a kiszivárgott dokumentumban is szerepelnek, és munkatársaitól további információkat is szerzett. Állítása szerint mindezt a bírósági meghallgatásán is elmondta, annak ellenére, hogy – saját szavai szerint – a párt jogi képviselője pszichikai nyomást gyakorolt rá.
Csercsa Balázs szerint a Tiszában valójában két program létezik: egy nyilvános, választások előtti, és egy másik, amelyet a választások után kívánnának végrehajtani.
Neves baloldali szakértők véleménye volt meghatározó
A podcastban szóba került az is, hogy az elmúlt hetekben több ismert baloldali közgazdászt és értelmiségit hoztak kapcsolatba a Tisza Párttal, köztük Surányi Györgyöt, Lengyel Lászlót, Bokros Lajost, Kéri Lászlót, Petschnig Mária Zitát és Simor Andrást.
Csercsa Balázs erre reagálva azt mondta: a Tisza programalkotása kezdetben úgy zajlott, hogy voltak hivatalos, belsős önkéntesek, valamint olyan külső szereplők is, akik formálisan nem tartoztak a párthoz, de a szakmai súlyuk és személyes befolyásuk miatt meghatározó volt a véleményük. Ezek a nevek – mint fogalmazott – ebbe az utóbbi körbe tartoznak.
Megszorítások, vagyonadó, családtámogatások kérdése
A volt szakpolitikus szerint a Tiszán belül szó esett a választások utáni megszorító intézkedésekről, a vagyonadó bevezetéséről és a progresszív adózásról is. Emellett vitatták a családtámogatási rendszer, a rezsitámogatás és az államilag támogatott lakáshitelek fenntarthatóságát.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Csercsa Balázs-interjút megosztva úgy fogalmazott: „Made in Tisza! Újabb hazugság bukott ki a Tisza Párt háza táján: a dokumentum valós, a programot pedig ők írták!”