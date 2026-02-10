A jogállamot veszélyeztető alkotmányellenes lépésre buzdít a Tisza házi jogásza?

Szánthó Miklós a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Fleck Zoltán a "Tisza házijogászaként” a 24.hu számára adott interjújában azt sugallta, hogy Magyar Péter Brüsszel támogatásával akár feles parlamenti többséggel is meghozhatna olyan döntéseket, amelyekhez a magyar alkotmányos rend szerint kétharmad szükséges.

Szánthó Miklós úgy véli, súlyos alkotmányos kockázatot jelez, hogy a Tiszához kötődő jogértelmezések már nyíltan a kétharmados szabályok megkerülését vetik fel. Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint ha Fleck Zoltán kijelentéseinek megfelelően a Tisza kormányra kerülése esetén feles többséggel döntene a kétharmados törvényekről, akkor az a jogállamiság semmibe vételét jelentené. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint a Tisza Párthoz kötődő Fleck Zoltán a jogállami keretek kikerülésén gondolkodik

Szánthó Miklós azt külön kiemelte, hogy az Ukrajna melletti hadba lépéshez is kétharmados felhatalmazás kellene, így a felvetés nem pusztán elméleti, hanem szuverenitási és biztonságpolitikai kérdés is.

Fleck Zoltán a 24.hu-nak így fogalmazott:

Be kell mutatni a választóknak, hogy miért kellett túllépni bizonyos formális jogállami elemeken (…) A jog legtöbbször nem oldja meg a problémát, nem lehet megoldani mindent tisztán jogi eszközökkel. Egy demokratikus fordulat nem azt jelenti, hogy gyorsan létre lehet hozni egy demokratikus működésmódot.”

Szánthó szerint ez a gondolatmenet veszélyes precedenst teremtene, mert relativizálja az alkotmányos korlátokat, és politikai célok érdekében indokolná a törvények „átlépését”.

Az Alapjogok Központ vezetője a bejegyzésében némileg ironikusan, így reagált a felvetésre:

Muszáj megtalálni a megoldást. Én azt javasolnám, hogy a következő parlamenti többség ide hív egy független európai szakértői bizottságot, megelőzve azt, hogy kötelezettségszegési eljárás induljon Magyar Péter kormánya ellen azért, mert formálisan átlépett bizonyos kétharmados szabályokat.”

Szánthó Miklós hangsúlyozta, hogy a kétharmados szabályok nem „formális akadályok”, hanem a demokratikus felhatalmazás legfontosabb garanciái – különösen olyan kérdésekben, amelyek az ország szuverenitását és biztonságát érintik.