Bolgár György után újabb balos véleményvezérek erősítettek rá a Tisza kamuprogramjára

31 perce
Olvasási idő: 4 perc
A „Bánó és Bolgár – 40 perc közélet” című műsorban Bolgár György a választási programok természetéről kérdezte Lengyel Lászlót, aki igennel felelt arra, hogy a Tisza Párt 240 oldalas anyaga megfelel-e a célnak. A megszólalás újabb vitát indított az Index által ismertetett konvergenciaprogram és a párt kampánykommunikációja körül.
Magyar PéterTisza PártTűzfalcsoport

A választási programok logikájáról beszélt Bolgár György a „Bánó és Bolgár – 40 perc közélet” adásában. A műsorban arra hívta fel a figyelmet, hogy a programok jellemzően a pozitív elemeket hangsúlyozzák, nem pedig a lehetséges hátulütőket. A beszélgetés során azt kérdezte Lengyel Lászlótól, hogy a Tisza Párt 240 oldalas dokumentuma betölti-e a választási program szerepét. Lengyel László válasza rövid volt: igen – szúrta ki a Tűzfalcsoport.

Kiszivárgott dokumentum és viták

A program körüli vita nem új keletű. Az Index korábban arról számolt be, hogy birtokába került a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet, amely több száz oldalon részletezi a gazdaságpolitikai elképzeléseket. A lap szerint a dokumentum fejezeteit több aláírás hitelesítette. Több, a cikkben megnevezett szakértő – köztük Lengyel László – az érintettségét tagadta.

A Tisza kamuprogrammal kampányol, a valódi tervet eltitkolják

 

Ugyanakkor Lengyel László egy 2025. május 20-án megjelent podcastbeszélgetésben arról beszélt, hogy csapatával együtt „írja a kormányprogramot”, hangsúlyozva: a jogállami, gazdasági, monetáris és külpolitikai terveket előre kell kidolgozni.

 

Újabb hazugság a Tisza háza táján: a megszorítócsomag valós, a programot ők írták!

A vitát tovább erősítette egy volt tiszás szakértő nyilatkozata. Az Indexnek adott videós interjúban arról beszélt, hogy a párton belül létezett egy konvergenciaprogram, amely szerinte lényegében megegyezett a korábban ismertetett gazdasági csomagtervezettel. Állítása szerint a pártvezetés kommunikációs okokból egy „barátságosabb” kampányprogram kialakítását tartotta szükségesnek.

 

