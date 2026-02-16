A választási programok logikájáról beszélt Bolgár György a „Bánó és Bolgár – 40 perc közélet” adásában. A műsorban arra hívta fel a figyelmet, hogy a programok jellemzően a pozitív elemeket hangsúlyozzák, nem pedig a lehetséges hátulütőket. A beszélgetés során azt kérdezte Lengyel Lászlótól, hogy a Tisza Párt 240 oldalas dokumentuma betölti-e a választási program szerepét. Lengyel László válasza rövid volt: igen – szúrta ki a Tűzfalcsoport.

Bolgár György után újabb balos véleményvezérek erősítettek rá a Tisza kamuprogramjára

Kiszivárgott dokumentum és viták

A program körüli vita nem új keletű. Az Index korábban arról számolt be, hogy birtokába került a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet, amely több száz oldalon részletezi a gazdaságpolitikai elképzeléseket. A lap szerint a dokumentum fejezeteit több aláírás hitelesítette. Több, a cikkben megnevezett szakértő – köztük Lengyel László – az érintettségét tagadta.