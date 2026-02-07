A Tisza kamuprogrammal kampányol, a valódi tervet eltitkolják

A Tisza választási kamuprogramot hirdetett, miközben a valódi politikai céljait Brüsszelből kapja – írta Orbán Balázs a legújabb Facebook-bejegyzésében. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a nyilvánosság elé tárt Tisza program nem azonos azokkal a vállalásokkal, amelyeket a párt kormányra kerülése esetén ténylegesen végrehajtana.
Orbán Balázs bejegyzésében úgy fogalmazott:
a valódi programban a háború támogatása, Ukrajna finanszírozása, az adóemelések, az orosz energia kivezetése, valamint a rezsicsökkentés eltörlése szerepelne.
Ezek olyan vállalások, amelyek társadalmi támogatottság hiányában nem jelennek meg nyíltan a választási kampányban.
A politikai igazgató szerint a Tisza saját maga is elismerte, hogy a választások előtt megpróbálja eltitkolni a valódi programját. Orbán Balázs értelmezése szerint ennek oka az, hogy ha ezek a tervek a nyilvánosság elé kerülnének, a párt elveszítené a választók bizalmát és megbukna.
A bejegyzés végén Orbán Balázs azt írta: éppen ezért a Fidesz jelenti a biztos választást azok számára, akik nem támogatják a háborút, elutasítják a brüsszeli nyomásgyakorlást, és meg akarják őrizni a rezsicsökkentést.