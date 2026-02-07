Hírlevél
A Tisza kamuprogrammal kampányol, a valódi tervet eltitkolják

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A Tisza Párt nyilvánosan meghirdetett választási programja nem tükrözi a valódi politikai céljaikat – írta Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a párt Brüsszelből kapott elvárásokat hajtana végre, ezért próbálja eltitkolni tényleges terveit a választások előtt.
A Tisza választási kamuprogramot hirdetett, miközben a valódi politikai céljait Brüsszelből kapja – írta Orbán Balázs a legújabb Facebook-bejegyzésében. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a nyilvánosság elé tárt Tisza program nem azonos azokkal a vállalásokkal, amelyeket a párt kormányra kerülése esetén ténylegesen végrehajtana.

Fotó: Facebook
A Tisza Párt kamuprogrammal kampányol, a valódi tervet eltitkolják Fotó: Facebook

Orbán Balázs bejegyzésében úgy fogalmazott: 

a valódi programban a háború támogatása, Ukrajna finanszírozása, az adóemelések, az orosz energia kivezetése, valamint a rezsicsökkentés eltörlése szerepelne.

Ezek olyan vállalások, amelyek társadalmi támogatottság hiányában nem jelennek meg nyíltan a választási kampányban.

A Tisza Párt kihirdette választási kamuprogramját

A politikai igazgató szerint a Tisza saját maga is elismerte, hogy a választások előtt megpróbálja eltitkolni a valódi programját. Orbán Balázs értelmezése szerint ennek oka az, hogy ha ezek a tervek a nyilvánosság elé kerülnének, a párt elveszítené a választók bizalmát és megbukna.

A bejegyzés végén Orbán Balázs azt írta: éppen ezért a Fidesz jelenti a biztos választást azok számára, akik nem támogatják a háborút, elutasítják a brüsszeli nyomásgyakorlást, és meg akarják őrizni a rezsicsökkentést.

