Ha a Tisza leválasztja Magyarországot az orosz energiáról, a Shell-részvények értéke sokszorosára nő

Menczer Tamás a közösségi oldalán felháborodottan reagált a Tisza Párt energiapolitikai elképzeléseire. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint ugyanis az orosz olajról és földgázról való leválás nemcsak súlyos áremelkedést hozna a magyar családoknak, de közben egyes, a Shellhez köthető tiszás politikusok meg még jelentős hasznot húznának is belőle.

Menczer Tamás szerint elfogadhatatlan a Magyar Péterék áltat tervezett leválás az orosz energiahordozókról, mert az súlyos áremelkedést hozna a magyar családok számára. A Fidesz kommunikációs igazgatója ráadásul azt külön felháborítónak tartja, hogy a Tisza által képviselt energiapolitikai irány úgy növelné a magyar emberek rezsiköltségeit, hogy közben azáltal gazdagabbá tenne néhány tiszás politikust. Fotó: WOLFRAM STEINBERG / DPA

Menczer Tamás szerint összefüggés van a Shell-részvények és a Tisza által tervezett energiaárak között

Itt az igazság! Kapitány István és Bujdosó Andrea százmilliókat keres, te meg súlyosan ráfizetsz!”

- fogalmazott Menczer Tamás. Állítása szerint Kapitány István és Bujdosó Andrea korábban mindketten a Shell vállalatnál dolgoztak, és nem véletlen, hogy most az orosz energiahordozókról való leválást támogatják.

A politikus a bejegyzésében felidézte, hogy Kapitány István a napokban egy televíziós interjúban az orosz olajról és földgázról történő leválásról beszélt. Menczer Tamás szerint ennek a következményei súlyosak lennének:

Ha nincs orosz olaj és földgáz, akkor a benzinnek literje 1000 forint. Ha nincs orosz földgáz, akkor a rezsi ára háromszoros, és a rezsicsökkentésnek kampó.”

Ráadásul a leválás árát a magyar családok fizetnék meg, miközben a nemzetközi energiacégek részvényeinek értéke meg jelentősen emelkedne.

Úgy menne fölfelé a Shell-részvény, hogy nem is látnánk a végét. És ezt akarja a Tisza. Ez a brüsszeli út, Kapitány Istvánnal, Bujdosó Andreával, meg a többivel, és van egy magyar út Orbán Viktor vezetésével”

- mondta a fideszes politikus, hozzátéve, hogy szerinte Bujdosó Andreának távoznai kellene a közéletből a „Shell-botrány” miatt.