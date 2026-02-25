„Slava Ukrajini!" – Itt a Tisza Párt frakciójának álláspontja

Egy videófelvételt mutatott be Dömötör Csaba, melyből kiderül, mit mondott a Tisza-féle Néppárt vezérszónoka a tegnapi háborús vitában. A Fidesz EP-képviselője rámutatott,

minden benne van, az is, amit a tiszások odahaza letagadnak.

A felvételen a vezérszónoka azt mondta, „nekünk európaiaknak meg kell erősítenünk Ukrajna polgári ellenálló képességét és védelmi képességeit. Több légvédelmi rendszert és mélységi csapásmérő képességet kell biztosítanunk nekik, hogy megbénítsuk Oroszország fegyvergyártását és stratégiai közlekedési infrastruktúráját." A néppárti politikus felszólalásában arra is kitért, hogy

az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciáinknak kristálytisztának kell lenniük, a hadiállapot megszűnésével azonnal hatályba kell lépniük,

teljes mértékben magukba foglalva az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikk (7) bekezdésének lényegét, amelynek kéz a kézben kell járnia az ország Európai Unióba való integrációjának hiteles folyamatával.

„Ukránok, nem vagytok egyedül. Az árulók Moszkvával vannak. Mi veletek vagyunk"

– szögezte le a néppárti vezérszónok, aki a Brüsszelben már jól ismert Slava Ukrajini felkiáltással zárta beszédét.

Dömörör Csaba a felvételen elhangzottakról az mondta, ebben benne van, hogy arra kérnek giga összegeket, hogy még több fegyvert küldjenek a hadszíntérre, amelyekkel utána Oroszországot támadják, az orosz infrastruktúrát, ami egyértelmű eszkaláció.

– Az is benne van, hogy tagságot akarnak adni Ukrajnának, mégpedig gyorsított módon, és nem mellékesen belerúgnak azokba, akik erről másként gondolkodnak.

– mutatott rá a Fidesz EP-képviselője, aki hangsúlyozta, ezeket a tiszások mindig letagadják.