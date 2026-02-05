Bukott balliberális pénzügyminiszter leplezte le a Tisza Pártot – videó

A Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán tett közzé egy videót Bokros Lajosról, amint éppen a Tisza által tervezett megszorításokról beszél.

Bokros Lajos a Tisza megszorítócsomagjáról beszélt (Fotó: Origo)

Szorul a Tisza

A videóban sokkoló kijelentésekkel állt elő a Horn-kormány volt pénzügyminisztere, Bokros Lajos: az adókedvezmények szinte teljes eltörlését és a többkulcsos adó bevezetését sürgeti, valamint értetlenül áll a többgyermekes anyák adómentessége és a 13. és 14. havi nyugdíj előtt.

Ukrajnának támogatás, a magyaroknak megszorítás! Ez a Tisza! Jön az adóemelés, Tisza-adó! Megy a családi adókedvezmény és az édesanyák adómentessége. Ezeket (is) eltörlik, megszüntetik”

– fűzte hozzá Menczer Tamás.