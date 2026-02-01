Ismét kiszivárgott a Tisza Párt egy belsős felmérése, mutatjuk!

Hírlevél
„Nemcsak ők állnak ramatyul, hanem mi állunk jól” – jegyezte meg közösségi oldalán Deutsch Tamás, miután ismét napvilágra került Magyar Péterék egy belső felmérése. A Zuglóban mért adatok a Fidesz jelöltjének előnyét mutatják, miközben egy friss országos kutatás szerint a kormánypártok továbbra is stabilan vezetik a mezőny, míg a Tisza Párt csak kullog utána.
közvélemény-kutatás, Fidesz, Tisza Párt, Radics Béla

Befújta a szél a Tisza Párt legutóbbi belső felmérését, a Tisza tele van Csercsa Balázsokkal – írta közösségi oldalán Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációvezetője. Emlékezetes, hétfőn már kiszivárgott egy belsős kutatása Magyar Péteréknek, miszerint a Fidesz jelöltje közel 45 százalékkal vezet, míg a Tisza jelöltje 29 százalékon áll a Somogy 01-es választókörzetben. 

A Zuglóban mért adatok a Fidesz jelöltjének előnyét mutatják, a Tisza Párt csak második helyezet (Fotó: Hatlaczki Balázs)
A Zuglóban mért adatok a Fidesz jelöltjének előnyét mutatják, a Tisza Párt csak második helyezet (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A vasárnap kiszivárgott adatok pedig Budapest 6-os választókörzetéről szólnak, miszerint a következőképpen néz ki a jelöltek népszerűsége:

  1. Radics Béla (Fidesz) 32,7 százalék,
  2. Hadházy Ákos (Független) 28,2 százalék,
  3. Velkey György László (Tisza) pedig 25,8 százalék.

„Hát, nemcsak ők állnak ramatyul, hanem mi állunk jól! A kutya ugat (Radics Bélát mindennel is rágalmazzák), de a karaván halad. Ennyi” – zárta bejegyzését Deutsch Tamás. 

Országosan sem áll jobban a Tisza Párt

Még hétfő reggel jelent meg a Magyar Társadalomkutató felmérése, miszerint az új év sem hozott látványos változást a pártok támogatottságában. Az aktív szavazó pártválasztók 51 százaléka továbbra is a Fidesz–KDNP-t támogatja, így a kormánypártok stabil előnnyel vezetik a mezőnyt. A Tisza Párt 41 százalékon áll, támogatottsága csak minimálisan módosult, elsősorban a DK és az MKKP rovására, ám hátránya továbbra is jelentős maradt. 

Az új év sem hozott látványos változást a pártok támogatottságában (Forrás: Magyar Társadalomkutató)
Az új év sem hozott látványos változást a pártok támogatottságában (Forrás: Magyar Társadalomkutató)

A felmérés szerint a Mi Hazánk Mozgalom őrzi harmadik helyét, vagyis egy „most vasárnapi” választás esetén három párt jutna be az Országgyűlésbe. A közvélemény-kutató cég szerint az elmúlt három hónap politikai folyamatai összességében a kormánypártoknak kedveztek. 

A Magyar Társadalomkutató adatai szerint a külpolitikai aktivitás és a jóléti intézkedések – köztük az anyák szja-mentessége, a családi adókedvezmény emelése és a 14. havi nyugdíj – hozzájárultak a közbeszéd alakításához és a szavazóbázis mozgósításához.

 

