Elvakítja a kormánygyűlölet az egri tiszás kampánymenedzsert

Személyeskedő és agresszív bejegyzések sorával támadja a kormányt a Tisza Párt egri jelöltjének kampánymenedzsere – írta meg a Magyar Nemzet. A lap szerint a norvég hadiipari vállalathoz köthető vezető retorikája egybecseng a Tisza Párt és a baloldal üzeneteivel.
Mint ahogy arról az Origo korábban beszámolt, Kürtös László, a Tisza Párt egri kampánymenedzsere enyhén szólva is érzékeny háttérrel rendelkezik, tekintve, hogy a Kongsberg norvég katonai védelmiipari cég magyarországi leányvállalatának egyik vezetőjeként szállt be a kampányba. Kürtös tavaly ősz óta segíti aktívan Bódis Péter, a Tisza Párt Heves vármegyei 1-es választókerületi jelöltjét – sokszor vállalhatatlan stílusban. 

Tisza Párt
Kürtös László, a Tisza Párt kampánymenedzsere vállalhatatlan stílusban szokott megnyilvánulni  (Forrás: Facebook/Kürtös Laci)

Durva minősítések és személyeskedő támadások

A Magyar Nemzet megírta, hogy Kürtös László közösségi oldalán több alkalommal is éles hangnemben bírálta Orbán Viktort és a kormány tagjait. 

Egyik bejegyzésében például úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnök „egy hazug, fenyegető, alkalmatlan közpénzvámpír”, máskor pedig „kimoshatatlan szégyenfoltnak” nevezte őt az ország történelmében.

A kampánymenedzser megkérdőjelezte a Trump-Orbán-találkozó valóságát is, valamint több minisztert és kormánypárti politikust is sértő jelzőkkel illetett. Egy másik bejegyzésében a „börtön” szó eredeti jelentéséről értekezve a kormány tagjainak felelősségre vonását is pedzegette, és élesen bírálta a családtámogatási rendszert, valamint a nyugdíjasok helyzetét.

Norvég hadiipari cég magyar vezetője szállt be a Tisza jelöltjének kampányába

Hadiipari háttér és kampányaktivitás

A tiszás kampánymenedzser háttere egyébként nem indokolná ezt a fajta sértő és kivagyi stílust, ugyanis Kürtös a norvég Kongsberg vállalat magyar érdekeltségének vezetőjeként olyan anyacéggel áll kapcsolatban, amely szorosan együttműködik az ukrán fegyvergyártókkal. Mindez különösen érzékeny kérdés annak fényében, hogy a kampányban rendszeresen jelennek meg Ukrajnával és a háborúval kapcsolatos politikai üzenetek. Érdemes kihangsúlyozni: 

Miközben a kampánymenedzser üzleti kapcsolatban áll a magyar állammal, közösségi oldalán rendszeresen élesen támadja a kormányt és a Fidesz-KDNP helyi jelöltjét is.

 A bejegyzések hangvétele – amelyben a miniszterelnök mellett még a magyar űrhajóst, Kapu Tibort is „propagandaterméknek” nevezte – túlmutat a szokásos kampánykritikán. Mindent egybevetve Kürtös politikai aktivitása és stílusa illeszkedik a Tisza Párt országos kommunikációjához, amely kormányellenes retorikával és éles személyeskedéssel jellemezhető.

 

