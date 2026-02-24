Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Durva lépés jöhet: betiltanák az orosz kőolaj szállítását a Barátság vezetéken

Fontos

Atomfegyvereket kaphat Ukrajna? Minden eddiginél félelmetesebb fordulat jöhet

Magyar Péter

A Tisza Párt a gátlástalanságot a szégyentelenséggel kombinálja

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„A Tisza Párt a gátlástalanságot a szégyentelenséggel kombinálja” – így reagált Orbán Viktor Magyar Péter ajánlásgyűjtéssel kapcsolatos kijelentéseire, miután a hivatalos adatok jelentős eltérést mutattak a bejelentett és a ténylegesen leadott ívek száma között. A miniszterelnök szerint a számok világosak: míg a Tisza legfeljebb 110 ezer ajánlást adhatott le, addig a Fidesz 190 ezret gyűjtött és adott le, így „Fidesz–Tisza 1–0”.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterTisza PártVálasztás 2026

„A Tisza Párt a gátlástalanságot a szégyentelenséggel kombinálja” – így kommentálta Magyar Péter szombati, ajánlásgyűjtéssel kapcsolatos kijelentéseit Orbán Viktor. 

Tisza Párt, Magyar Péter
Magyar Péter hatalmasat hazudott a Tisza aláírásgyűjtéséről Fotó: Havran Zoltán

Mint korábban beszámoltunk róla, Magyar Péter azt állította, hogy pártja délig több mint 250 ezer ajánlást gyűjtött össze országosan, ám a Nemzeti Választási Iroda (NVI) 16 órakor zárt adatai szerint a Tisza Párt mindössze 13 806 ajánlóívet adott le. Egy íven legfeljebb nyolc aláírás szerepelhet, így még elméleti maximum mellett is csupán 110 448 ajánlásról beszélhetünk, ami kevesebb mint fele a bejelentett számnak. 

A Facebook-videójában miniszterelnök hangsúlyozta: Magyar Péter azt sem szégyelli, amikor  lebukik, hanem állandóan kidumálja magát sőt, még büszke is rá.

 Orbán Viktor szerint ezzel szemben a Fidesz begyűjtött 190 ezer aláírást, és ezeket mind leadta. 

A valóságban szombaton letoltuk őket a pályáról. 190 ezer nálunk, 110 ezer nálunk. Ez a valóság 

– szögezte le, hozzátéve: Fidesz-Tisza 1-0 .

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!