„A Tisza Párt a gátlástalanságot a szégyentelenséggel kombinálja” – így kommentálta Magyar Péter szombati, ajánlásgyűjtéssel kapcsolatos kijelentéseit Orbán Viktor.

Magyar Péter hatalmasat hazudott a Tisza aláírásgyűjtéséről Fotó: Havran Zoltán

Mint korábban beszámoltunk róla, Magyar Péter azt állította, hogy pártja délig több mint 250 ezer ajánlást gyűjtött össze országosan, ám a Nemzeti Választási Iroda (NVI) 16 órakor zárt adatai szerint a Tisza Párt mindössze 13 806 ajánlóívet adott le. Egy íven legfeljebb nyolc aláírás szerepelhet, így még elméleti maximum mellett is csupán 110 448 ajánlásról beszélhetünk, ami kevesebb mint fele a bejelentett számnak.

A Facebook-videójában miniszterelnök hangsúlyozta: Magyar Péter azt sem szégyelli, amikor lebukik, hanem állandóan kidumálja magát sőt, még büszke is rá.

Orbán Viktor szerint ezzel szemben a Fidesz begyűjtött 190 ezer aláírást, és ezeket mind leadta.

A valóságban szombaton letoltuk őket a pályáról. 190 ezer nálunk, 110 ezer nálunk. Ez a valóság

– szögezte le, hozzátéve: Fidesz-Tisza 1-0 .