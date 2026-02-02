Nem véletlenül sorakoznak fel globalista cégek vezetői a Tisza Pártban – mutatjuk, miért!

Hírlevél
Nem véletlen, hogy a Tisza szép lassan nyugati globalista cégek vezetőit sorakoztatja fel – erről beszélt Menczer Tamás közösségi oldalán.
Menczer TamásglobalistaTisza PártKapitány István

Kapitány István, Orbán Anita, Bujdosó Andrea – egyre gyakrabban találkozhatunk a nevükkel a Tisza Párt révén. Korábban már mi is bemutattuk őket egyesével, de vajon kinek az érdekeit képviselik ők valójában? Erre adott választ Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója videójában.

Menczer Tamás elárulta, miért nyugati globalista cégek vezetői kerülnek a Tisza Párt élére (Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség)
 Ezért kerülnek nyugati globalista cégek vezetői a Tisza Párt élére

Az én állításom az, hogy ezeket az embereket, akik korábban energiacégeket vezettek, őket Brüsszel delegálta ide, végrehajtónak. És amikor azt halljuk Kapitány Istvántól, Orbán Anitától és a többiektől, hogy az orosz olajat és az orosz gázt el kell zárni, akkor minden értelmet nyer”

– fogalmazott Menczer Tamás.

 

