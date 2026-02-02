Nem véletlenül sorakoznak fel globalista cégek vezetői a Tisza Pártban – mutatjuk, miért!

Nem véletlen, hogy a Tisza szép lassan nyugati globalista cégek vezetőit sorakoztatja fel – erről beszélt Menczer Tamás közösségi oldalán.
Kapitány István, Orbán Anita, Bujdosó Andrea – egyre gyakrabban találkozhatunk a nevükkel a Tisza Párt révén. Korábban már mi is bemutattuk őket egyesével, de vajon kinek az érdekeit képviselik ők valójában? Erre adott választ Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója videójában.
Ezért kerülnek nyugati globalista cégek vezetői a Tisza Párt élére
Az én állításom az, hogy ezeket az embereket, akik korábban energiacégeket vezettek, őket Brüsszel delegálta ide, végrehajtónak. És amikor azt halljuk Kapitány Istvántól, Orbán Anitától és a többiektől, hogy az orosz olajat és az orosz gázt el kell zárni, akkor minden értelmet nyer”
– fogalmazott Menczer Tamás.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!