Győzelmi terv, NATO-tagság, migráció – ezt vállalta a Tisza Párt Brüsszelben

A Tisza Párt politikusai az elmúlt időszakban többször utaltak arra, hogy nem beszélhetnek minden tervükről a választások előtt. A Tűzfalcsoport elemzése szerint azonban érdemes megnézni, milyen politikai közösséghez csatlakoztak: az Európai Parlamentben az Európai Néppárt (EPP) frakciójához, amely több kulcskérdésben már korábban egyértelmű állásfoglalásokat tett közzé.

A Tisza Párt pontosan tudta, hogy mik az EPP fő irányvonalai, mégis csatlakoztak (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

Migráció: közös uniós rendszer, legális útvonalak

Az EPP 2023. február 1-jén publikálta az „EPP Group Position Paper on Asylum and Migration” című dokumentumát. Ebben a frakció a közös európai menekültügyi rendszer megerősítését, reformokat és a tagállamok közötti szolidaritási mechanizmusokat sürget. A szöveg így fogalmaz:

A migráció kezelése Európa egyik meghatározó, nemzedékek közötti kihívása és lehetősége volt és marad.”

A dokumentum kitér a jogszerű migrációs útvonalak bővítésére, az integrációs politikákra és a munkaerőpiaci szempontokra is. A portál szerint ez a megközelítés uniós szintre emelné a migráció kezelését, és nem a nemzeti hatáskört hangsúlyozza.