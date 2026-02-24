Győzelmi terv, NATO-tagság, migráció – ezt vállalta a Tisza Párt Brüsszelben

A Tisza Párt politikusai az elmúlt időszakban többször utaltak arra, hogy nem beszélhetnek minden tervükről a választások előtt. A Tűzfalcsoport elemzése szerint azonban érdemes megnézni, milyen politikai közösséghez csatlakoztak: az Európai Parlamentben az Európai Néppárt (EPP) frakciójához, amely több kulcskérdésben már korábban egyértelmű állásfoglalásokat tett közzé.
Migráció: közös uniós rendszer, legális útvonalak
Az EPP 2023. február 1-jén publikálta az „EPP Group Position Paper on Asylum and Migration” című dokumentumát. Ebben a frakció a közös európai menekültügyi rendszer megerősítését, reformokat és a tagállamok közötti szolidaritási mechanizmusokat sürget. A szöveg így fogalmaz:
A migráció kezelése Európa egyik meghatározó, nemzedékek közötti kihívása és lehetősége volt és marad.”
A dokumentum kitér a jogszerű migrációs útvonalak bővítésére, az integrációs politikákra és a munkaerőpiaci szempontokra is. A portál szerint ez a megközelítés uniós szintre emelné a migráció kezelését, és nem a nemzeti hatáskört hangsúlyozza.
Ukrajna NATO-perspektívája mint stratégiai cél
2023. május 9-én jelent meg az EPP „Position Paper on Ukraine’s NATO Perspective” című állásfoglalása. A dokumentum felszólítja a NATO-tagállamokat, hogy támogassák Ukrajna NATO-tagsági perspektíváját, és a háború lezárását követően indítsák el a csatlakozási folyamatot. Az EPP szerint:
Egy lépéssel tovább kell mennünk, és élére kell állnunk Ukrajna jövőbeli NATO-tagsága támogatásának”.
Nehéz ezt másként értelmezni, minthogy az EPP politikai célként kezeli Ukrajna euroatlanti integrációját, és az európai biztonsági rendszer megerősítésének eszközeként tekint rá.
„Győzelmi terv” Ukrajnának
A 2024. április 17-én közzétett „EPP Group Position Paper on the EU Plan for the Victory of Ukraine” már kifejezetten Ukrajna győzelmét nevezi meg célnak. A dokumentum az Európai Unió hosszú távú, strukturált szerepvállalását sürgeti katonai és pénzügyi értelemben egyaránt. A szöveg ezt írja:
Az EU és a nyugati világ legnagyobb kihívása a hosszú távú katonai támogatás biztosítása, amely elegendő Ukrajna számára a győzelemhez.”
A dokumentum azt is rögzíti, hogy Oroszország legyőzése nélkül nem érhető el fenntartható béke Európában.
A Tisza Párt értékválasztása
Mindhárom állásfoglalás a Tisza Párt EPP-frakcióhoz való csatlakozása előtt született. Vagyis a prioritások és a politikai irányvonalak már ismertek voltak.
A migráció közös uniós kezelése, a jogszerű migrációs csatornák bővítése, Ukrajna NATO-integrációjának támogatása és az uniós szintű elköteleződés Ukrajna győzelme mellett: ezek a dokumentumokban rögzített célok. Finoman szólva is kétséges az, hogy egy kormányváltás esetén Magyarország a jelenlegi, szuverenitásra és békepárti álláspontra épülő irányvonalat követné.