Nem asszisztálunk az ukrán olajblokádhoz, hanem megtörjük azt

Nyíltan beszállt a választási kampányba Magyar Péterék mellett az Erste Bank

Tisza Párt

Győzelmi terv, NATO-tagság, migráció – ezt vállalta a Tisza Párt Brüsszelben

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
A Tisza Párt az Európai Néppárt frakciójához csatlakozott az Európai Parlamentben, ahol több, Ukrajnával és migrációval kapcsolatos markáns állásfoglalás már korábban ismert volt. A Tűzfalcsoport szerint ezek a dokumentumok világosan kijelölik azt a politikai irányt, amelyhez a párt csatlakozott.
Tisza PártEurópai NéppártVálasztás 2026Ukrajna NATOállásfoglalásmigráció

A Tisza Párt politikusai az elmúlt időszakban többször utaltak arra, hogy nem beszélhetnek minden tervükről a választások előtt. A Tűzfalcsoport elemzése szerint azonban érdemes megnézni, milyen politikai közösséghez csatlakoztak: az Európai Parlamentben az Európai Néppárt (EPP) frakciójához, amely több kulcskérdésben már korábban egyértelmű állásfoglalásokat tett közzé.

Tisza Párt
A Tisza Párt pontosan tudta, hogy mik az EPP fő irányvonalai, mégis csatlakoztak (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

Migráció: közös uniós rendszer, legális útvonalak

Az EPP 2023. február 1-jén publikálta az „EPP Group Position Paper on Asylum and Migration” című dokumentumát. Ebben a frakció a közös európai menekültügyi rendszer megerősítését, reformokat és a tagállamok közötti szolidaritási mechanizmusokat sürget. A szöveg így fogalmaz: 

A migráció kezelése Európa egyik meghatározó, nemzedékek közötti kihívása és lehetősége volt és marad.”

A dokumentum kitér a jogszerű migrációs útvonalak bővítésére, az integrációs politikákra és a munkaerőpiaci szempontokra is. A portál szerint ez a megközelítés uniós szintre emelné a migráció kezelését, és nem a nemzeti hatáskört hangsúlyozza.

Orbán Viktor a nemzeti érdeket védi, miközben az ellenzék Ukrajnát támogatja

Ukrajna NATO-perspektívája mint stratégiai cél

2023. május 9-én jelent meg az EPP „Position Paper on Ukraine’s NATO Perspective” című állásfoglalása. A dokumentum felszólítja a NATO-tagállamokat, hogy támogassák Ukrajna NATO-tagsági perspektíváját, és a háború lezárását követően indítsák el a csatlakozási folyamatot. Az EPP szerint: 

Egy lépéssel tovább kell mennünk, és élére kell állnunk Ukrajna jövőbeli NATO-tagsága támogatásának”.

Nehéz ezt másként értelmezni, minthogy az EPP politikai célként kezeli Ukrajna euroatlanti integrációját, és az európai biztonsági rendszer megerősítésének eszközeként tekint rá.

Tisza Párt
A Tisza Párt annak tudatában lépett be az EPP, hogy annak prioritásai között van a migráció menedzselése és legális migrációs utak kialakítása (Forrás: eppgoup.eu)

„Győzelmi terv” Ukrajnának

A 2024. április 17-én közzétett „EPP Group Position Paper on the EU Plan for the Victory of Ukraine” már kifejezetten Ukrajna győzelmét nevezi meg célnak. A dokumentum az Európai Unió hosszú távú, strukturált szerepvállalását sürgeti katonai és pénzügyi értelemben egyaránt. A szöveg ezt írja: 

Az EU és a nyugati világ legnagyobb kihívása a hosszú távú katonai támogatás biztosítása, amely elegendő Ukrajna számára a győzelemhez.”

A dokumentum azt is rögzíti, hogy Oroszország legyőzése nélkül nem érhető el fenntartható béke Európában.

Tisza Párt
Tisza Párt a belépéssel vállalta az ideológiai közösséget az EPP-vel, ami magába foglalja Ukrajna feltétlen támogatását is (Forrás: eppgroup.eu)

A Tisza Párt értékválasztása

Mindhárom állásfoglalás a Tisza Párt EPP-frakcióhoz való csatlakozása előtt született. Vagyis a prioritások és a politikai irányvonalak már ismertek voltak.

A migráció közös uniós kezelése, a jogszerű migrációs csatornák bővítése, Ukrajna NATO-integrációjának támogatása és az uniós szintű elköteleződés Ukrajna győzelme mellett: ezek a dokumentumokban rögzített célok. Finoman szólva is kétséges az, hogy egy kormányváltás esetén Magyarország a jelenlegi, szuverenitásra és békepárti álláspontra épülő irányvonalat követné.

 

