Nárcisztikus személyiség, aki terrorizálja az önkénteseket, és nem Magyar Péter – ki az?

A Tisza Párt belső átvilágítás során több jelöltet is alkalmatlannak minősített, ennek ellenére mégis elindította őket a választáson. Az egyik ilyen jelölt a siófoki körzetben induló Csatári Ernő, akivel kapcsolatban már a párton belül is komoly aggályok merültek fel – írja a Magyar Nemzet.

A Tisza Párt belső anyagai is súlyos aggályokat fogalmaztak meg a siófoki jelölt, Csatári Ernő alkalmasságáról. Fotó: Magyar Nemzet

A birtokukba került dokumentum alapján a Tiszán belül Csatárit „nárcisztikus személyiségnek” tartották, aki nem tud helyesen írni, nehezen fogalmaz, és konfliktusos viszonyban áll az önkéntesekkel. A Magyar Nemzet szerint a párton belüli értékelés külön kockázatként említi a jelölt „zűrös ügyeit” és feltűnően gyors meggazdagodását is.

A lap felidézi, hogy Csatári Ernő a kampányban sikeres vállalkozóként mutatja be magát, aki saját elmondása szerint kétkezi munkából jutott el egy lemezgyár vezetéséig, majd siófoki szálláshelyek üzemeltetéséig. A Magyar Nemzet azonban azt írja:

a cégadatok nem támasztják alá, hogy ezek a vállalkozások elegendő bevételt termeltek volna a későbbi, nagy értékű ingatlanvásárlásokhoz.

A korábbi érdekeltségek közül kiemelkedik egy olyan vállalkozás, amely végül egy ukrán állampolgárságú nő tulajdonába került, akinek több cége is kényszertörlésig jutott. A lap állítása alapján Csatári már 2012-ben megvásárolta első siófoki lakását, majd tíz év alatt mintegy 1500 négyzetméternyi ingatlanvagyonra tett szert, és résztulajdonos lett egy helyi szállodában is.

A Kisfaludy Program kapcsán a Magyar Nemzet azt írja, hogy Csatári hat ingatlan 29 szobájára összesen 29 millió forint támogatást vett fel, miközben a szabályok célja a kisebb magánszálláshelyek megsegítése volt. A lap szerint az ingatlanokat a program idején családtagokra írta át, hogy megfeleljen a feltételeknek.

A cikk emlékeztet arra is, hogy a NAV 2023-ban vizsgálódott a siófoki apartmanok ügyében, és megállapította: a papíron különálló vállalkozások valójában egyetlen gazdasági egységet alkottak. Szabálytalan foglalkoztatás miatt Csatári felkerült az adóhatóság munkaügyi szégyenlistájára is.

A teljes cikket ide kattintva érhetik el.

