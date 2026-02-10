Az elmúlt napokban egybehangzóan azt állította a baloldali, Tisza-közeli sajtó, hogy a Tisza párt jogilag nem kampányolt az időközi önkormányzati választás előtt Balmazújvárosban, mivel nem indított hivatalos jelöltet a településen. A Népszava és más ellenzéki médiumok február 9-én azt emelték ki, hogy a vesztes jelöltnek „semmi köze a legnagyobb ellenzéki párthoz”.

Videó bizonyítja: a Tisza Párt kampányolt Balmazújvárosban. Fotó: Markovics Gábor

A valóság azonban mást mutat. A Tűzfalcsoport birtokába került videó tanúsága szerint a Tisza Párt Debrecenből küldött aktivistát Balmazújvárosba február 4-én, aki a helyi, fideszes vezetésű önkormányzatot támadva kampányolt a városban. A felvételeken egyértelműen azonosítható a Rendszerváltók Ifjúsági Tisza Sziget Debrecen egyik aktivistája, aki a fotók alapján a tiszás belső körhöz tartozik, és Kelet-Magyarország egyik Tisza Szigetének prominens szereplője.