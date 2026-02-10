Videó bizonyítja: a Tisza Párt kampányolt Balmazújvárosban

Az elmúlt napokban egybehangzóan azt állította a baloldali, Tisza-közeli sajtó, hogy a Tisza párt jogilag nem kampányolt az időközi önkormányzati választás előtt Balmazújvárosban, mivel nem indított hivatalos jelöltet a településen. A Népszava és más ellenzéki médiumok február 9-én azt emelték ki, hogy a vesztes jelöltnek „semmi köze a legnagyobb ellenzéki párthoz”.
A valóság azonban mást mutat. A Tűzfalcsoport birtokába került videó tanúsága szerint a Tisza Párt Debrecenből küldött aktivistát Balmazújvárosba február 4-én, aki a helyi, fideszes vezetésű önkormányzatot támadva kampányolt a városban. A felvételeken egyértelműen azonosítható a Rendszerváltók Ifjúsági Tisza Sziget Debrecen egyik aktivistája, aki a fotók alapján a tiszás belső körhöz tartozik, és Kelet-Magyarország egyik Tisza Szigetének prominens szereplője.
A kampánytevékenység nem elszigetelt jelenség volt. Molnár Péter, a Tisza Párt által támogatott, de a Fidesz jelöltje, Nagy Zoltán által legyőzött önkormányzati képviselőjelölt már 2025. október 7-én Facebook-bejegyzésben mondott köszönetet a „fiatal aktivistáknak”, akik az „Áradjon” szóval adták a kezébe a támogatás jelképes üzenetét. Február 8-án pedig az őt hivatalosan támogató egyesület nyíltan arra buzdított, hogy a helyi választást országos jelentőségűként kezeljék, és Molnár Péterre szavazzanak.
Mindez élesen szembemegy azzal az állítással, miszerint a Tisza Párt Balmazújvárosban nem folytatott kampányt. A Tűzfalcsoport cikke egyértelműen rávilágít arra, hogy a párt nemcsak politikailag, hanem szervezetten is jelen volt az időközi választás idején, még akkor is, ha hivatalosan nem indított jelöltet.