A Tiszának kamuprogramja van, amit Brüsszellel tárgyaltak ki

„A Tisza Pártnak van egy valós programja, ez az, amiben az Európai Unióval megállapodtak” – jelentette ki a Kormányinfón Gulyás Gergely, aki szerint a párt tényleges irányát nem a nyilvános ígéretek, hanem a Brüsszelnek benyújtott konvergenciaprogram határozza meg. A miniszter úgy fogalmazott: a Tisza Párt adóemeléseket és Ukrajna hosszú távú finanszírozását is tartalmazó vállalása áll szemben a kormány politikájával.
tisza pártgulyás gergelyeurópai unió

A Tisza Pártnak van egy valós programja, ez az, amiben az Európai Unióval megállapodtak” – jelentette ki a mai Kormányinfón Gulyás Gergely.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Tisza Párt esetében nem a nyilvánosság előtt bemutatott anyagok jelentik a tényleges politikai irányt, hanem az a konvergenciaprogram, amelyet a párt Brüsszelnek nyújtanak be. 

Gulyás Gergely úgy fogalmazott: a konvergenciaprogram lényege éppen az, hogy azt Brüsszel számára készítik el, miközben a nyilvánosság felé különböző, a szemfényvesztést szolgáló „kamu programok” jelenhetnek meg. Állítása szerint 

ezek célja nem más, mint elfedni a valódi vállalásokat.

A miniszter szerint a Brüsszellel kitárgyalt és megállapodott program adóemeléseket tartalmaz, továbbá hosszú távon Ukrajna finanszírozását biztosítja, amelyben a magyar részvétel is szerepel.  Mint fogalmazott, a választók számára valójában ezek közül a programok közül lehet választani. A kormány ugyanis az adócsökkentés pártján van, Ukrajna finanszírozását pedig nem támogatja, hanem a háború befejezését sürgeti.

 

