A Tiszának kamuprogramja van, amit Brüsszellel tárgyaltak ki

A Tisza Pártnak van egy valós programja, ez az, amiben az Európai Unióval megállapodtak” – jelentette ki a mai Kormányinfón Gulyás Gergely.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Tisza Párt esetében nem a nyilvánosság előtt bemutatott anyagok jelentik a tényleges politikai irányt, hanem az a konvergenciaprogram, amelyet a párt Brüsszelnek nyújtanak be.
Gulyás Gergely úgy fogalmazott: a konvergenciaprogram lényege éppen az, hogy azt Brüsszel számára készítik el, miközben a nyilvánosság felé különböző, a szemfényvesztést szolgáló „kamu programok” jelenhetnek meg. Állítása szerint
ezek célja nem más, mint elfedni a valódi vállalásokat.
A miniszter szerint a Brüsszellel kitárgyalt és megállapodott program adóemeléseket tartalmaz, továbbá hosszú távon Ukrajna finanszírozását biztosítja, amelyben a magyar részvétel is szerepel. Mint fogalmazott, a választók számára valójában ezek közül a programok közül lehet választani. A kormány ugyanis az adócsökkentés pártján van, Ukrajna finanszírozását pedig nem támogatja, hanem a háború befejezését sürgeti.