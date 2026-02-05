A Tiszának kamuprogramja van, amit Brüsszellel tárgyaltak ki

A Tisza Pártnak van egy valós programja, ez az, amiben az Európai Unióval megállapodtak” – jelentette ki a mai Kormányinfón Gulyás Gergely.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Tisza Párt esetében nem a nyilvánosság előtt bemutatott anyagok jelentik a tényleges politikai irányt, hanem az a konvergenciaprogram, amelyet a párt Brüsszelnek nyújtanak be.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott: a konvergenciaprogram lényege éppen az, hogy azt Brüsszel számára készítik el, miközben a nyilvánosság felé különböző, a szemfényvesztést szolgáló „kamu programok” jelenhetnek meg. Állítása szerint

ezek célja nem más, mint elfedni a valódi vállalásokat.

A miniszter szerint a Brüsszellel kitárgyalt és megállapodott program adóemeléseket tartalmaz, továbbá hosszú távon Ukrajna finanszírozását biztosítja, amelyben a magyar részvétel is szerepel. Mint fogalmazott, a választók számára valójában ezek közül a programok közül lehet választani. A kormány ugyanis az adócsökkentés pártján van, Ukrajna finanszírozását pedig nem támogatja, hanem a háború befejezését sürgeti.