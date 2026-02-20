„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – kiugrott tiszás buktatta le Magyar Péterék választási tervét

Egy volt tiszás középvezető, Csercsa Balázs interjúban ismertette tapasztalatait a Tisza Párt működéséről. A beszélgetésben azt állította, hogy a párton belül kétféle gazdasági programról esett szó: egy kampányban kommunikált és egy, amelyet szerinte kormányra kerülés esetén hajtottak volna végre. Szavai szerint a belső szakmai egyeztetéseken egy hosszú távú konvergenciaprogram is előkerült – írja a Magyar Nemzet.

Csercsa Balázs mutatta be a Tisza Párt választási tervét

Csercsa Balázs arról is beszélt, hogy a sajtóban korábban megjelent, terjedelmes dokumentum több vitát váltott ki. Állítása szerint ezt követően új program kidolgozása indult, amelyet a kampányban lehetett volna használni. A volt munkacsoport-vezető az interjúban azt mondta: ez is szerepet játszott abban, hogy elhagyta a pártot.

A nyilvánosságban korábban egy több száz oldalas, a Tisza Párthoz kötött javaslatcsomagról jelentek meg hírek. A dokumentum létezését és tartalmát a párt vitatta. A Tisza Párt a Csercsa Balázs által megfogalmazott állításokra reagálva lejáratókampányról és propagandahazugságról beszélt.