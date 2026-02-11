Hova tűnt a pénz a Tisza Pártból?

A Tisza Párt aktivistái közül többen azt állítják, hogy a kampány során nem számíthatnak érdemi központi segítségre. Beszámolóik szerint az utazásokat, a benzint vagy a vonatjegyeket maguk fizetik – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter a Tisza Párt vezetője Fotó: Csudai Sándor

Ha megyünk egy másik városba aláírást gyűjteni vagy standolni, mindent saját zsebből állunk. Ez sokaknál már komoly teher

– mondta egy, a párthoz kötődő forrás a lapnak.

Az érintettek szerint nemcsak vidéken, hanem Budapesten is hasonló a helyzet. A kampányfinanszírozás kérdése különösen érzékeny pont lett a belső kritikák nyomán.