Hova tűnt a pénz a Tisza Pártból?

A Tisza Párt pénze körül újabb kérdések merültek fel, miután több, a párthoz közel álló forrás arról beszélt, hogy az aktivisták nem kapnak központi támogatást. Értesülések szerint az utazási költségeket és a kampányeszközöket is gyakran saját zsebből finanszírozzák, miközben a párt bérköltsége jelentős.
A Tisza Párt aktivistái közül többen azt állítják, hogy a kampány során nem számíthatnak érdemi központi segítségre. Beszámolóik szerint az utazásokat, a benzint vagy a vonatjegyeket maguk fizetik – írja a Magyar Nemzet.

Tisza, Tisza Párt, TiszaPárt, tüntetés, demonstráció, Lánchíd, Budapest, 2025.12.13., Magyar Péter, MagyarPéter
Magyar Péter a Tisza Párt vezetője Fotó: Csudai Sándor

Ha megyünk egy másik városba aláírást gyűjteni vagy standolni, mindent saját zsebből állunk. Ez sokaknál már komoly teher

– mondta egy, a párthoz kötődő forrás a lapnak.

Az érintettek szerint nemcsak vidéken, hanem Budapesten is hasonló a helyzet. A kampányfinanszírozás kérdése különösen érzékeny pont lett a belső kritikák nyomán.

A források szerint a kampányhoz szükséges eszközök – molinók, plakátok, technikai kellékek – beszerzése is gyakran az önkéntesek feladata. Többen úgy látják, hogy a pártkiadások szerkezete aránytalan.

Az aktivisták beszámolói alapján a „közösségi politizálás” a gyakorlatban sokszor azt jelenti, hogy a helyi szereplők saját anyagi lehetőségeikhez mérten próbálják fenntartani a kampány lendületét.

Több mint száz alkalmazott

A cégadatok szerint a Tisztelet és Szabadság Párt, közismert nevén a Tisza Párt, 102 munkavállalót foglalkoztat. A nyilvános beszámolók alapján 2025 első tíz hónapjában több mint 610 millió forintot fordítottak bérköltségre.

Összehasonlításképpen: a cégadatbázis szerint más pártoknál ennél alacsonyabb a foglalkoztatotti létszám. A bérköltség és a kampányfinanszírozás aránya emiatt több politikai szereplő és elemző szerint is kérdéses.

A pártból korábban távozó szereplők közül többen is kritikusan nyilatkoztak a működésről. Egy volt vezető egy interjúban arról beszélt, hogy szerinte a párt működésében „szűk körű döntéshozatal” érvényesül.

