Pultját összecsapva menekült a Tisza jelöltje a Hír TV riportere elől – videó

A Magyar Nemzet beszámolója szerint Trentin Balázs, a Tisza Párt zuglói képviselőjelöltje addig folytatta a kampányolást, amíg meg nem jelent a Hír TV riportere. Amikor azonban szóba kerültek a pártot érintő vitás ügyek, a jelölt látványosan megszakította a beszélgetést, majd szó szerint szedte a sátorfáját.

A Tisza Párt zuglói képviselőjelöltje válasz helyett elfutott (Forrás: képernyőkép)

Menekülés a pult mögül

A felvételek tanúsága alapján Trentin Balázs a helyszínen maradt egészen addig, amíg fel nem merült Csercsa Balázs neve, valamint az előre lezsírozott előválasztások gyanúja. Ezt követően a politikus azonnal lezárta a beszélgetést, összecsomagolta a pultját, és sietve távozott.