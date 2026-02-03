Pultját összecsapva menekült a Tisza jelöltje a Hír TV riportere elől – videó

A Magyar Nemzet beszámolója szerint Trentin Balázs, a Tisza Párt zuglói képviselőjelöltje addig folytatta a kampányolást, amíg meg nem jelent a Hír TV riportere. Amikor azonban szóba kerültek a pártot érintő vitás ügyek, a jelölt látványosan megszakította a beszélgetést, majd szó szerint szedte a sátorfáját.
Menekülés a pult mögül
A felvételek tanúsága alapján Trentin Balázs a helyszínen maradt egészen addig, amíg fel nem merült Csercsa Balázs neve, valamint az előre lezsírozott előválasztások gyanúja. Ezt követően a politikus azonnal lezárta a beszélgetést, összecsomagolta a pultját, és sietve távozott.
Előre eldöntött jelöltek, kirakatverseny
Mint ismert, a Tiszából távozó Csercsa Balázs korábban kitálalt arról, hogy a jelöltállítás csupán színjáték volt. Állítása szerint a legtöbb választókerületben előre eldöntötték, ki lesz a befutó, a többi szereplő pusztán díszletként szolgált, miközben több résztvevőt méltatlan és megalázó helyzetbe hoztak. Ez még nem minden: Csercsa Balázs szerint míg Magyar Péter állításai nem támaszthatók alá bizonyítékokkal, addig az ő kijelentései konkrét dokumentumokon és tényeken alapulnak.
Amit én mondok, azt tényekkel és dokumentumokkal is alá tudom támasztani”
– fogalmazott, hozzátéve: nem tart az esetleges jogi lépésektől. Úgy véli, a Tisza hatalomra kerülése nem hozna valódi változást, mert ugyanazokat a politikai mintákat követné, amelyeket most leváltani ígér.