Egyre csökken az érdeklődés a tiszás haknik iránt – videó

A Tisza képviselői Münchenben jelezték, hogy készek arra, hogy leváljanak az olcsó orosz energiáról

Zelenszkij Magyarországgal keménykedik – így reagált a világsajtó a magyar döntésre

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
Gyűlésről gyűlésre csökken az érdeklődés Magyar Péter országjárása iránt – számolt be róla a Hír TV. A csatorna szerint drónfelvételek is azt mutatják, hogy egyre kevesebben látogatják a Tisza Párt elnökének rendezvényeit.
tisza pártkudarchajdúszoboszlórendezvényhír tvMagyar Péter

A Hír TV beszámolója szerint hiába próbálja másolni Magyar Péter Orbán Viktor országjáró mintáját, a Tisza Párt eseményei egyre kisebb tömeget mozgatnak meg. Hajdúszoboszlón és Mezőkövesden is mindössze néhány tucat érdeklődő jelent meg a rendezvényeken a felvételek tanúsága alapján.

Tisza Párt
Hajdúszoboszlón is gyengén muzsikált a Tisza Párt (Forrás: Facebook/Apáti Bence)
Magyar Péter hajdúszoboszlói hőbörgése teljes érdektelenségbe fulladt

Elemzők: egyértelmű kudarc

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint a csökkenő részvétel oka, hogy egyre több információ lát napvilágot Magyar Péterről és környezetéről. 

A XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy fogalmazott: az országjárás egyértelműen kudarcnak tekinthető a Tisza Párt elnöke számára.

Deák Dániel közösségi oldalán külön is felhívta a figyelmet egy drónfelvételre, amely szerinte jól mutatja a hajdúszoboszlói esemény alacsony részvételét. Az elemzők szerint már 2025-ben érzékelhető volt a figyelem lankadása, amely mostanra látványossá vált az országjáró rendezvényeken.

