Egyre csökken az érdeklődés a tiszás haknik iránt – videó

A Hír TV beszámolója szerint hiába próbálja másolni Magyar Péter Orbán Viktor országjáró mintáját, a Tisza Párt eseményei egyre kisebb tömeget mozgatnak meg. Hajdúszoboszlón és Mezőkövesden is mindössze néhány tucat érdeklődő jelent meg a rendezvényeken a felvételek tanúsága alapján.
Elemzők: egyértelmű kudarc
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint a csökkenő részvétel oka, hogy egyre több információ lát napvilágot Magyar Péterről és környezetéről.
A XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy fogalmazott: az országjárás egyértelműen kudarcnak tekinthető a Tisza Párt elnöke számára.
Deák Dániel közösségi oldalán külön is felhívta a figyelmet egy drónfelvételre, amely szerinte jól mutatja a hajdúszoboszlói esemény alacsony részvételét. Az elemzők szerint már 2025-ben érzékelhető volt a figyelem lankadása, amely mostanra látványossá vált az országjáró rendezvényeken.