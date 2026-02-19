Egyre csökken az érdeklődés a tiszás haknik iránt – videó

Elemzők: egyértelmű kudarc

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint a csökkenő részvétel oka, hogy egyre több információ lát napvilágot Magyar Péterről és környezetéről.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy fogalmazott: az országjárás egyértelműen kudarcnak tekinthető a Tisza Párt elnöke számára.

Deák Dániel közösségi oldalán külön is felhívta a figyelmet egy drónfelvételre, amely szerinte jól mutatja a hajdúszoboszlói esemény alacsony részvételét. Az elemzők szerint már 2025-ben érzékelhető volt a figyelem lankadása, amely mostanra látványossá vált az országjáró rendezvényeken.