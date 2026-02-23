Magyar Péter zárt ajtók mögött már a választási vereségre készíti fel a tiszásokat

Az Index értesülései szerint a Tisza Párt pénteken Budapest III. kerületében tartott zárt körű megbeszélést egyéni képviselőjelöltjeinek. A résztvevők mobiltelefonjait a helyszínen begyűjtötték, és több forrás állítja, a pártelnök a közvélemény-kutatások kedvező adatai ellenére is komoly választási kockázatokról beszélt, sőt egy esetleges vereség lehetőségét is felvetette.
Telefonok nélkül, szigorú keretek között
A beszámolók szerint a jelöltek viszonylag későn kapták meg a meghívást, és nem tudták pontosan, mi lesz a találkozó célja. Többen meglepődtek azon, hogy érkezéskor le kellett adniuk mobiltelefonjaikat. Az egyik forrás úgy fogalmazott:
Az első meglepetés az volt, hogy amikor megérkeztünk, le kellett adnunk a mobiltelefonjainkat.”
A jelenlévők szerint a pártvezető beszéde eltért a megszokott optimista hangvételtől, és a jelölteket arra kérték, hogy az ott elhangzottakról ne beszéljenek külső szereplőknek.
Bizalmi szavazás a Tisza Párton belül
Információk alapján a pártelnök arról beszélt, hogy az országos mérések nem feltétlenül tükrözik pontosan az egyéni választókerületek realitásait. Akár 55–60 körzetben is a Fidesz állhat előnyben.
A találkozón szóba került az is, hogy a kampány hajrájában komoly lejárató akciókra számítanak. A jelölteket kommunikációs iránymutatással látták el, külön kitérve arra, miként reagáljanak egy esetleges személyes támadássorozatra.
Az esemény végén a pártelnök – a beszámolók szerint – bizalmi szavazást kért maga mellett a jelenlévőktől. A jelöltek megerősítették támogatásukat, így a Tisza Párt élén folytatja a kampányt, vállalva a miniszterelnök-jelöltséget az április 12-i választásra.
Inkognitóra kényszerült az újságíró
Sokat elárul a Magyar Péter által gerjesztett gyűlölethullámról, hogy az Index egy korábbi, a Tisza Párttal foglalkozó írásának megjelenését követően a szerző súlyos, személyeskedő és fenyegető hangvételű üzeneteket kapott. A támadások nem szakmai vitáról szóltak, hanem az emberi méltóságot sértő, elfogadhatatlan hangnemről, ezért jelen cikk szerzőjének nevét a lap nem hozta nyilvánosságra.