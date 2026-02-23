Magyar Péter zárt ajtók mögött már a választási vereségre készíti fel a tiszásokat

Az Index értesülései szerint a Tisza Párt pénteken Budapest III. kerületében tartott zárt körű megbeszélést egyéni képviselőjelöltjeinek. A résztvevők mobiltelefonjait a helyszínen begyűjtötték, és több forrás állítja, a pártelnök a közvélemény-kutatások kedvező adatai ellenére is komoly választási kockázatokról beszélt, sőt egy esetleges vereség lehetőségét is felvetette.

Telefonok nélkül, szigorú keretek között

A beszámolók szerint a jelöltek viszonylag későn kapták meg a meghívást, és nem tudták pontosan, mi lesz a találkozó célja. Többen meglepődtek azon, hogy érkezéskor le kellett adniuk mobiltelefonjaikat. Az egyik forrás úgy fogalmazott:

Az első meglepetés az volt, hogy amikor megérkeztünk, le kellett adnunk a mobiltelefonjainkat.”

A jelenlévők szerint a pártvezető beszéde eltért a megszokott optimista hangvételtől, és a jelölteket arra kérték, hogy az ott elhangzottakról ne beszéljenek külső szereplőknek.