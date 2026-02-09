„Túl sokat keresnek az emberek” – megszorítások a Tisza környékéről

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Újabb felvételek kerültek elő a Tisza Párt környékén feltűnő szakértőtől, amelyekben nyíltan beszél a bérek visszafogásáról és a kórházak bezárásáról. Az Ellenpont szerint nem elszigetelt véleményről, hanem egy jól ismert baloldali gazdaságpolitikai gondolkodásmódról van szó.
Az Ellenpont részletes összeállításban mutatta be, hogy Mihályi Péter, a Horn-kormány egykori helyettes államtitkára és a Gyurcsány-korszakhoz kötődő közgazdász, ma már a Tisza Párt szakértőjeként jelenik meg a nyilvánosságban. A korábban vizitdíjat támogató, falvakat „középkori hagyománynak” nevező Mihályi most újabb megszorító javaslatokkal állt elő.

Tisza Párt
Mihályi Péter szerint, ha a Tisza Párt kormányra kerül, gátat kell szabnia a béremelkedésnek (Forrás: Ellenpont)

Meg kell állítani a reálbérek növekedését

Mihályi Péter szerint a magyar gazdaság jelenlegi állapotában fenntarthatatlan, hogy a reálbérek az infláció felett növekednek. Egy felvételen úgy fogalmazott: 

Hogy 5-6 százalékkal nő Magyarországon a reálbér, vagyis hogy 2025 első néhány hónapjában ennyivel növekedett, miközben a gazdaság stagnál, ez fenntarthatatlan. Tehát itt nincs alternatívája a legszigorúbb megszorításoknak, nem költhet a kormány 5 százalékkal többet, ha a gazdaság nem nő. Erre a következő kormány rá lesz kényszerítve.” 

A szakértő kijelentette, hogy nincs alternatívája annak, hogy a kormány kevesebbet költsön, még akkor sem, ha ez az emberek jövedelmének reálértékét csökkenti.

Kórházbezárásokra készül a Tisza! – kimondták, amit eddig tagadtak

Régi baloldali recept: kórházbezárások

A megszorítások másik pillére az egészségügy átalakítása lenne. Mihályi egy podcastbeszélgetésben a kórházak jelentős részének bezárása mellett érvelt: 

Itt egyetlen döntő lépés van, amin 20 éve hezitál a magyar egészségügy és a magyar politikai kormányzat, ez a kórházak bezárása. Nincs más mód, ennyi kórházi ágy mellé nem lehet orvost és nővért állítani.” 

Az elképzelés nem új: korábban Kóka János is arról beszélt, hogy a magyar kórházak felét be kellene zárni, míg Túri Péter, a Gyurcsány-kormány egykori miniszteri biztosa az ingyenes egészségügy felszámolását vetette fel.

Tisza Párt
Túri Péter megtalálható a Tisza Párt egészségügyi csapatában (Forrás: Ellenpont)

Ismerős nevek, ismerős megszorítások

A lap szerint nem véletlen, hogy ezek az elképzelések visszaköszönnek a Tisza Párt kiszivárgott egészségügyi és gazdasági terveiben is. A párt környezetében rendre a régi balliberális világ szereplői jelennek meg, akik korábban is megszorításokat szorgalmaztak. Magyar Péter környezetében egyre több olyan szakértő bukkan fel, akik nyíltan a bérek visszafogását, az egészségügy leépítését és a társadalombiztosítási rendszer radikális átalakítását követelik – mindezt egy esetleges kormányváltás után.

