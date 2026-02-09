„Túl sokat keresnek az emberek” – megszorítások a Tisza környékéről

Az Ellenpont részletes összeállításban mutatta be, hogy Mihályi Péter, a Horn-kormány egykori helyettes államtitkára és a Gyurcsány-korszakhoz kötődő közgazdász, ma már a Tisza Párt szakértőjeként jelenik meg a nyilvánosságban. A korábban vizitdíjat támogató, falvakat „középkori hagyománynak” nevező Mihályi most újabb megszorító javaslatokkal állt elő.

Mihályi Péter szerint, ha a Tisza Párt kormányra kerül, gátat kell szabnia a béremelkedésnek (Forrás: Ellenpont)

Meg kell állítani a reálbérek növekedését

Mihályi Péter szerint a magyar gazdaság jelenlegi állapotában fenntarthatatlan, hogy a reálbérek az infláció felett növekednek. Egy felvételen úgy fogalmazott:

Hogy 5-6 százalékkal nő Magyarországon a reálbér, vagyis hogy 2025 első néhány hónapjában ennyivel növekedett, miközben a gazdaság stagnál, ez fenntarthatatlan. Tehát itt nincs alternatívája a legszigorúbb megszorításoknak, nem költhet a kormány 5 százalékkal többet, ha a gazdaság nem nő. Erre a következő kormány rá lesz kényszerítve.”

A szakértő kijelentette, hogy nincs alternatívája annak, hogy a kormány kevesebbet költsön, még akkor sem, ha ez az emberek jövedelmének reálértékét csökkenti.