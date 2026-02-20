„Nem hiszed el, ezek tényleg megint bemondták” – így reagált Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Kapitány István elszólására.

A Tisza Párt nyíltan vállalja, hogy átveri saját szavazóit Fotó: Facebook

A Tisza Párt előre tolt embere ugyanis azt mondta „Miután megnyertük a választást, világosan elmondjuk, mik a céljaink.”

Nem ez az első eset, hogy a tiszás politikusok arról beszélnek, a választás után derül majd ki, hogy mik a valódi céljaik. Emlékezetes, egy etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

Erre biztatott egyébként Ruff Bálint politológus is, aki azt javasolta a Partizánban a tiszásoknak, hogy a megszorítóintézkedésekre májusban, egy választási győzelem esetén térjenek vissza.

Tarr Zoltán máskor azt mondta, nem is meri megmondani, milyen terveik vannak.

Létezik konvergenciaprogram

Tiszából frissen kiugrott szakértő, Csesza Balázs nemrég kifejtette: nem alaptalan az az állítás, hogy a Tisza Párt környezetében egy, a 2026 és 2035 közötti időszakra vonatkozó konvergenciaprogram készült.

A szakértő felidézte: Magyar Péter augusztus 20-án, a pannonhalmi beszédében, az új kenyér ünnepén nagy nyilvánosság előtt ismertetett egy tízpontos vállaláscsomagot, amelynek többsége egészen 2035-ig szóló célokat tartalmazott.

„Ő maga mondta ki, hogy létezik egy olyan program, amely 2035-ig tervez”

– fogalmazott, hozzátéve: ez időben egybeesik azzal a dokumentummal, amelyet később a Index hozott nyilvánosságra.

Magyar Péterék válságkommunikációja

A Tiszából frissen kiugrott szakértő szerint a cikk megjelenése után „nagy kavarodás” keletkezett a párt központjában. Állítása szerint ezt követően a pannonhalmi beszédben tett ígéretek teljesen eltűntek a kommunikációból, és soha többé nem kerültek elő nyilvánosan.

Csesza Balázs úgy látja: ezt követően rohamtempóban kezdtek el egy új gazdasági programot összerakni, amely már kifejezetten választási logika mentén épült fel. Megfogalmazása szerint ebben a dokumentumban olyan elemek kaptak hangsúlyt, amelyek népszerűek, alkalmasak a választók megnyerésére, miközben a hosszabb távú,

valódi konvergenciaprogram végrehajtását a választás utáni időszakra időzítenék.



