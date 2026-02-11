„Piszkos parazita bűnözők!” – a kommenthuszárok adják a Tisza fő szavazóbázisát

A Tisza Párt szimpatizánsai ismerten hajlamosak a gyűlöletkeltésre, függetlenül az éppen aktuális célcsoporttól. A politikusok mellett a jelenlegi kormány mellett kiálló időseket, a vidékieket és a nőket is rendszerint megalázzák, mocskolják, vagy éppen a halálukat kívánják.

Navracsics Tibor a Tisza-szimpatizánsok ommentjeiből szemezgetett (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Ez lenne a Tisza Párt szeretetországa?

Piszkos parazita bűnözők! A sitten majd boldogultok egy 6-os kanzárkában!”

Te egy igazi sunyi patkány vagy”

– olvasta fel a miniszter az őt megcélzó hozzászólásokat, de ezeken kívül is tele van a Facebook a Fidesz-KDNP politikusait, a minisztereket, az államtitkárokat és a jobboldali szimpatizánsokat támadó, gyalázkodó megjegyzésekkel.

Nem ez az első eset, hogy a tiszások cenzúra nélkül fejezik ki véleményüket. Tavaly nyáron egy kommentelő a torka elvágásával fenyegette Muri Enikőt, csak mert egy közös képet posztolt Orbán Viktorral; de megtalálták Majorosi Mariannát, a Csík zenekar énekesét is. Tóth Gabi énekesnőt pedig azért támadták meg, mert egy hazafias dalt adott elő a januári Fidesz-kongresszuson, és a sort még lehetne folytatni.

Biztos, hogy tiszás szeretetországot akarnak?”

– tette fel a kérdést Navracsics Tibor.