Putyinhoz titokzatos repülőgép indulhat - kiderült, kik ülhetnek rajta

Navracsics Tibor

„Piszkos parazita bűnözők!” – a kommenthuszárok adják a Tisza fő szavazóbázisát

Az állításuk szerint elfogadó, nyitott és szabadelvű Tisza-szimpatizánsok durva internetes hozzászólásaira reagált Navracsics Tibor közigazgatási miniszter. A Tisza Párt aktivistái olyan durva megjegyzéseket hagytak, hogy tátva maradt a szánk.
A Tisza Párt szimpatizánsai ismerten hajlamosak a gyűlöletkeltésre, függetlenül az éppen aktuális célcsoporttól. A politikusok mellett a jelenlegi kormány mellett kiálló időseket, a vidékieket és a nőket is rendszerint megalázzák, mocskolják, vagy éppen a halálukat kívánják.

Navracsics Tibor felolvasta a Tisza Párt szavazóinak néhány kommentjét (Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség)
Navracsics Tibor a Tisza-szimpatizánsok ommentjeiből szemezgetett (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Ez lenne a Tisza Párt szeretetországa?

Piszkos parazita bűnözők! A sitten majd boldogultok egy 6-os kanzárkában!”

Te egy igazi sunyi patkány vagy”

– olvasta fel a miniszter az őt megcélzó hozzászólásokat, de ezeken kívül is tele van a Facebook a Fidesz-KDNP politikusait, a minisztereket, az államtitkárokat és a jobboldali szimpatizánsokat támadó, gyalázkodó megjegyzésekkel. 

Nem ez az első eset, hogy a tiszások cenzúra nélkül fejezik ki véleményüket. Tavaly nyáron egy kommentelő a torka elvágásával fenyegette Muri Enikőt, csak mert egy közös képet posztolt Orbán Viktorral; de megtalálták Majorosi Mariannát, a Csík zenekar énekesét is. Tóth Gabi énekesnőt pedig azért támadták meg, mert egy hazafias dalt adott elő a januári Fidesz-kongresszuson, és a sort még lehetne folytatni.

Biztos, hogy tiszás szeretetországot akarnak?”

– tette fel a kérdést Navracsics Tibor.

 

