Úgy szórja a pénzt a Tisza Párt, mintha nem lenne holnap

Hajmeresztő adatok derültek ki a Tisza Pártról. A támogatói pénzek jelentős része a személyi állomány finanszírozására megy el, miközben egy elit budai irodakomplexum is felbukkant a párt működése mögött – számolt be a Magyar Nemzet.

A Tisza Pártnak egy egész hadsereg robotol (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Nagy hűhó a semmiért – egész sereg robotol a Tisza Pártnak

A hivatalos cégadatok alapján jelenleg

102 munkavállalót foglalkoztat a Tisza,

és ezzel messze kiemelkedik a hazai politikai mezőnyből, hiszen más pártok lényegesen kevesebb alkalmazottal dolgoznak. Az adatok szerint a Fidesz 58, a KDNP 24, a Demokratikus Koalíció 64, a Mi Hazánk 16, míg a Magyar Kétfarkú Kutyapárt mindössze kilenc munkavállalót tart fenn. A számok alapján a Tisza Párt önmagában több embert alkalmaz, mint a kormánypártok és több ellenzéki párt együttvéve. A párt saját beszámolója szerint

2025 első tíz hónapjában több mint 610 millió forintot fordítottak bérköltségekre, mindezt a támogatók számlájára.

Ez arra utal, hogy az erőforrások jelentős részét a személyi állomány fenntartására fordítják, ami aránytalanul nagy költésnek tűnik a politikai súlyhoz képest. Ráadásul a tényleges létszám ennél is magasabb lehet, mivel a cégadatok nem tartalmazzák a fővárosi közgyűlési és az európai parlamenti frakciók munkatársait.

Nemcsak a bérek terén jelennek meg jelentős kiadások: nemrég napvilágot látott, hogy a párt egy budai elit környéken alakította ki kampányközpontját. A Ripost helyszíni beszámolója szerint a Szépvölgyi út egyik irodaházánál több alkalommal is tiszás belépőkártyával közlekedő munkatársakat láttak. Szemtanúk arról is beszéltek, hogy egyesek az épület elhelyezkedésére panaszkodtak, miközben arra utaltak, hogy korábban egy másik központot is használt a párt.

Mindez újabb kérdéseket vet fel arról, hogyan és mire fordítják a párthoz érkező támogatásokat, illetve mennyire indokolt ekkora létszámú foglalkoztatott fenntartása.