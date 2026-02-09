Újabb felvételek kerültek elő: így egyeztet a Tisza Párt Brüsszellel

Kocsis Máté arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyilvánosságra került videók és nyilatkozatok nem hagynak kétséget afelől, kik írják a Tisza Párt politikáját. A felvételeken elhangzó mondatok alapján Brüsszel nemcsak támogat, hanem feltételeket szab, irányt mutat és elvárásokat fogalmaz meg egy esetleges kormányváltás esetére.

A felvételek alapján nem kétséges: a Tisza Párt politikáját Brüsszelben írták (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI)

Brüsszeli elvárások, magyar végrehajtók

A felvételeken Magyar Péter arról beszél, hogy az Európai Néppárt szakértői és anyagai rendelkezésre állnak egy új kormányprogram kidolgozásához. Ezt erősíti meg Manfred Weber, aki nyíltan kijelenti: a magyar EP-képviselőknek az EPP „családjához” kell csatlakozniuk, és ez meg is történt.

Csak olyanokkal dolgozunk együtt, akik Európa-pártiak, Ukrajna-pártiak és a jogállamiság hívei.”

– nyilatkozta a Néppárt vezetője. A képet teljessé teszi Ursula von der Leyen nyilatkozata, amely szerint mintegy 20 milliárd euró uniós forrás továbbra is befagyasztva marad: