Újabb felvételek kerültek elő: így egyeztet a Tisza Párt Brüsszellel

Kocsis Máté arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyilvánosságra került videók és nyilatkozatok nem hagynak kétséget afelől, kik írják a Tisza Párt politikáját. A felvételeken elhangzó mondatok alapján Brüsszel nemcsak támogat, hanem feltételeket szab, irányt mutat és elvárásokat fogalmaz meg egy esetleges kormányváltás esetére.
Brüsszeli elvárások, magyar végrehajtók
A felvételeken Magyar Péter arról beszél, hogy az Európai Néppárt szakértői és anyagai rendelkezésre állnak egy új kormányprogram kidolgozásához. Ezt erősíti meg Manfred Weber, aki nyíltan kijelenti: a magyar EP-képviselőknek az EPP „családjához” kell csatlakozniuk, és ez meg is történt.
Csak olyanokkal dolgozunk együtt, akik Európa-pártiak, Ukrajna-pártiak és a jogállamiság hívei.”
– nyilatkozta a Néppárt vezetője. A képet teljessé teszi Ursula von der Leyen nyilatkozata, amely szerint mintegy 20 milliárd euró uniós forrás továbbra is befagyasztva marad:
Addig maradnak blokkolva, amíg Magyarország nem teljesíti az összes szükséges feltételt.”
Kocsis Máté szerint mindez egy irányba mutat:
Ukrajna feltétlen támogatása, az orosz energiahordozókról való leválás, valamint egy Brüsszelnek tetsző „jogállamisági” modell elfogadása.
A frakcióvezető értelmezésében ezek nem elszigetelt mondatok, hanem egy előre egyeztetett politikai alku elemei, ahol a döntések nem Budapesten, hanem Brüsszelben születnek – a magyar választók feje felett.