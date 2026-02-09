Újabb felvételek kerültek elő: így egyeztet a Tisza Párt Brüsszellel

Hírlevél
35 perce
Olvasási idő: 4 perc
Korábbi felvételek kerültek elő, amelyek világosan megmutatják, milyen politikai és hatalmi hálózatba illeszkedik a Tisza Párt. Kocsis Máté szerint nem magyar kormányprogram készül, hanem Brüsszel elvárásai alapján összeállított politikai csomag.
Tisza PártUrsula von der LeyenKocsis MátéManfred WeberMagyar Péter

Kocsis Máté arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyilvánosságra került videók és nyilatkozatok nem hagynak kétséget afelől, kik írják a Tisza Párt politikáját. A felvételeken elhangzó mondatok alapján Brüsszel nemcsak támogat, hanem feltételeket szab, irányt mutat és elvárásokat fogalmaz meg egy esetleges kormányváltás esetére.

Tisza Párt
A felvételek alapján nem kétséges: a Tisza Párt politikáját Brüsszelben írták (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI)

Brüsszeli elvárások, magyar végrehajtók

A felvételeken Magyar Péter arról beszél, hogy az Európai Néppárt szakértői és anyagai rendelkezésre állnak egy új kormányprogram kidolgozásához. Ezt erősíti meg Manfred Weber, aki nyíltan kijelenti: a magyar EP-képviselőknek az EPP „családjához” kell csatlakozniuk, és ez meg is történt.

Csak olyanokkal dolgozunk együtt, akik Európa-pártiak, Ukrajna-pártiak és a jogállamiság hívei.”

– nyilatkozta a Néppárt vezetője. A képet teljessé teszi Ursula von der Leyen nyilatkozata, amely szerint mintegy 20 milliárd euró uniós forrás továbbra is befagyasztva marad:

Addig maradnak blokkolva, amíg Magyarország nem teljesíti az összes szükséges feltételt.

„Túl sokat keresnek az emberek” – megszorítások a Tisza környékéről

Kocsis Máté szerint mindez egy irányba mutat: 

Ukrajna feltétlen támogatása, az orosz energiahordozókról való leválás, valamint egy Brüsszelnek tetsző „jogállamisági” modell elfogadása.

A frakcióvezető értelmezésében ezek nem elszigetelt mondatok, hanem egy előre egyeztetett politikai alku elemei, ahol a döntések nem Budapesten, hanem Brüsszelben születnek – a magyar választók feje felett.

