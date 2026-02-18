Régi baloldali árnyak a Tiszában: férj és feleség is pozícióhoz jutott

A Magyar Nemzet felidézi: tavaly ősszel nevezték ki Gilly Gyulát a Tisza Párt egészségügyi szakértőjének, valamint a párt egészségügyi munkacsoportjának vezetőjévé. A döntés már akkor vitákat váltott ki, mivel Gilly neve korábban a Gyurcsány-korszak egyik korrupciógyanús privatizációs ügyében is felmerült.
Kórházbezárás és vitatott elképzelések
Gilly Gyula a 2017-ben megjelent könyvében az egészségügyi rendszer átalakításáról értekezve a kórházak számának csökkentését sem zárta ki. Úgy fogalmazott, hogy a kórházak számánál fontosabbnak tartja az „igazságosságot”.
Mindezek ellenére felesége, Szabó Alexandra is fontos szerepet kapott: Budapest 14-es számú egyéni választókerületében indul a Tisza színeiben. A jelölti bemutatkozásban azonban kizárólag lánykori neve szerepel, és nem történik utalás arra, hogy Gilly Gyula házastársa. Amikor pedig rákérdeztek erre, Szabót láthatóan kellemetlenül érintették a kérdések.
A Tisza Párt a privatizációs ügyek árnyékában
A 2000-es évek közepén az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) laboratóriumainak privatizációja komoly vitákat váltott ki. A Gyurcsány-kormány eredetileg egymilliárd forintos bevételt remélt az értékesítésből, végül azonban 48 millió forintért adták el az eszközöket.
Gilly Gyula tagja volt annak a testületnek, amely jóváhagyta a pályázatot. Üzleti kapcsolat is felmerült közte és a nyertes cég egyik tulajdonosa, Deák Gábor között. Két évvel később a vállalkozást már mintegy másfél milliárd forintért értékesítették, ami többszörös hasznot jelentett a vevő számára. Nem sokkal ezután Gilly ügyvezető lett a céghez kapcsolódó egyik vállalkozásban.
Nem Gilly az egyetlen, a privatizációs időszakhoz köthető szereplő a Tisza környezetében. A párt agrártanácsadója, Raskó György is meghatározó szerepet játszott az 1990-es évek gazdasági átalakulásában, és a lap szerint a baloldali kormányok idején is jelentős befolyással bírt az állami vagyon értékesítése során.