Drog, orgia, coming soon – mi minden derül ki még Magyar Péterről?

Tisza Párt

Régi baloldali árnyak a Tiszában: férj és feleség is pozícióhoz jutott

1 órája
A Tisza Pártban egyre több, a Gyurcsány-korszakhoz köthető szereplő bukkan fel. A Magyar Nemzet szerint nemcsak Gilly Gyula kapott kulcsszerepet, hanem felesége, Szabó Alexandra is egyéni jelölt lett – anélkül, hogy házastársi kapcsolatukat nyilvánosan hangsúlyozták volna.
Tisza Pártegészségügygilly gyulaSzabó AlexandraMagyar Nemzet

A Magyar Nemzet felidézi: tavaly ősszel nevezték ki Gilly Gyulát a Tisza Párt egészségügyi szakértőjének, valamint a párt egészségügyi munkacsoportjának vezetőjévé. A döntés már akkor vitákat váltott ki, mivel Gilly neve korábban a Gyurcsány-korszak egyik korrupciógyanús privatizációs ügyében is felmerült.

Tisza Párt
Nem Gilly Gyula az első baloldali szereplő, aki felbukkan a Tisza Párt körül (Forrás: Facebook)

Kórházbezárás és vitatott elképzelések

Gilly Gyula a 2017-ben megjelent könyvében az egészségügyi rendszer átalakításáról értekezve a kórházak számának csökkentését sem zárta ki. Úgy fogalmazott, hogy a kórházak számánál fontosabbnak tartja az „igazságosságot”.

Mindezek ellenére felesége, Szabó Alexandra is fontos szerepet kapott: Budapest 14-es számú egyéni választókerületében indul a Tisza színeiben. A jelölti bemutatkozásban azonban kizárólag lánykori neve szerepel, és nem történik utalás arra, hogy Gilly Gyula házastársa. Amikor pedig rákérdeztek erre, Szabót láthatóan kellemetlenül érintették a kérdések.

A Tisza Párt a privatizációs ügyek árnyékában

A 2000-es évek közepén az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) laboratóriumainak privatizációja komoly vitákat váltott ki. A Gyurcsány-kormány eredetileg egymilliárd forintos bevételt remélt az értékesítésből, végül azonban 48 millió forintért adták el az eszközöket.

Gilly Gyula tagja volt annak a testületnek, amely jóváhagyta a pályázatot. Üzleti kapcsolat is felmerült közte és a nyertes cég egyik tulajdonosa, Deák Gábor között. Két évvel később a vállalkozást már mintegy másfél milliárd forintért értékesítették, ami többszörös hasznot jelentett a vevő számára. Nem sokkal ezután Gilly ügyvezető lett a céghez kapcsolódó egyik vállalkozásban.

Tisza Párt
Gilly Gyula és felesége a Tisza Pártnál kapott fontos pozíciót (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Nem Gilly az egyetlen, a privatizációs időszakhoz köthető szereplő a Tisza környezetében. A párt agrártanácsadója, Raskó György is meghatározó szerepet játszott az 1990-es évek gazdasági átalakulásában, és a lap szerint a baloldali kormányok idején is jelentős befolyással bírt az állami vagyon értékesítése során.

