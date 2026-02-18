Régi baloldali árnyak a Tiszában: férj és feleség is pozícióhoz jutott

A Tisza Párt a privatizációs ügyek árnyékában

A 2000-es évek közepén az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) laboratóriumainak privatizációja komoly vitákat váltott ki. A Gyurcsány-kormány eredetileg egymilliárd forintos bevételt remélt az értékesítésből, végül azonban 48 millió forintért adták el az eszközöket.

Gilly Gyula tagja volt annak a testületnek, amely jóváhagyta a pályázatot. Üzleti kapcsolat is felmerült közte és a nyertes cég egyik tulajdonosa, Deák Gábor között. Két évvel később a vállalkozást már mintegy másfél milliárd forintért értékesítették, ami többszörös hasznot jelentett a vevő számára. Nem sokkal ezután Gilly ügyvezető lett a céghez kapcsolódó egyik vállalkozásban.

Gilly Gyula és felesége a Tisza Pártnál kapott fontos pozíciót (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Nem Gilly az egyetlen, a privatizációs időszakhoz köthető szereplő a Tisza környezetében. A párt agrártanácsadója, Raskó György is meghatározó szerepet játszott az 1990-es évek gazdasági átalakulásában, és a lap szerint a baloldali kormányok idején is jelentős befolyással bírt az állami vagyon értékesítése során.