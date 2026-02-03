A sokszínűséget hirdető, de kétszínűen politizáló Tisza Párt ismét lebukott

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt környezetében ismét ugyanaz a globalista narratíva köszön vissza: a bevándorlás relativizálása, az érzékenyítés erőltetése, valamint az a gondolat, hogy Magyarországnak alkalmazkodnia kell a nyugati nagyvállalatok ideológiai elvárásaihoz.

Magyar Péter és Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési főszakértője (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

A Tisza Párt a sokszínűség szó mögé bújik

Szentkirályi Alexandra emlékeztetett azokra a figurákra, akik mostanság felsorakoznak a Tisza Pártban, példaként a Tisza gazdaságfejlesztési főszakértőjét említve. A magát „a magyar Jockey Ewingként” emlegető Kapitány István pályája a rendszerváltás előtti külkereskedelmi világban indult az Interagnál, annál az impexes cégnél, amely a Royal Dutch Shell magyarországi képviseletét látta el. Innen került át a Shellhez, ahol 37 évet töltött, és globális alelnöki pozícióig jutott. Tavaly a Partizán műsorában elismerte, hogy a cég érdekében a magyar kormánynál is lobbizott LNG-értékesítés ügyében.

A kétszínűség ott válik igazán nyilvánvalóvá, amikor a Tisza Párt politikusai itthon még a magyar érdekek képviseletéről beszélnek, ám amint Brüsszelből vagy külföldi finanszírozóiktól érkezik az elvárás, azonnal hangot váltanak. Ilyenkor már nem a nemzeti szempontok számítanak, hanem az, hogy megfeleljenek a globalista politikai irányvonalnak. A magyar út nem a sokszínűségnek nevezett kétszínű politikát jelenti, hanem a nemzeti érdekek következetes képviseletét. Azt, hogy Magyarország maga dönti el, kikkel él együtt, milyen irányba fejlődik, és kinek az érdekeit helyezi előtérbe.

Ezt a politikát kizárólag egy nemzeti kormány képes megvalósítani. Ezért marad a biztos választás a Fidesz, szemben a Tisza Párt kétszínű, globalista elvárásokhoz igazodó politikájával

– zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.