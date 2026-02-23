A baloldali elemző lerántotta a leplet: A Tisza Párt támogatni fogja Ukrajna uniós tagságát

Magyar Péter nem szeret belemenni Ukrajna kérdésébe – mondta Nagy Attila Tibor az Ultrahang című YouTube-csatorna műsorában.

Magyar Péter, a Tisza Párt vezére (Fotó: YouTube)

A baloldali elemző a műsorban 28:14-től kifejtette:

„Azt látom, hogy a Tisza ezt próbálja is kerülni, tehát nem szeret Magyar Péter belemenni Ukrajna kérdésébe, mert érzi azt, hogy az ukránok nem túl népszerűek, tehát ő próbálja tényleg kerülni ezt a dolgot. Amennyiben Magyar Péter pártja győzelmet fog aratni, akkor a Tisza-kormány nem zárkózik el eleve attól, hogy megnyissanak csatlakozási fejezeteket Ukrajnával. Tehát ez nem jelent azonnali csatlakozást, az viszont jelenti, hogy évekig tartó csatlakozási tárgyalásokba egy Magyar Péter vezette kormány belemegy.

Tehát a csatlakozási fejezetek megnyitását, lezárást akadályozza a magyar kormány. És akkor egy Magyar Péter vezette kormány mondhatja, hogy ő ezt nem akadályozza vagy néhány fejezet megnyitását legalábbis nem akadályozza vagy klaszter megnyitását nem akadályozza, tehát ezt nagyon is el tudom képzelni, csak ezt a választópolgároknak nem mondják el Magyar Péterék, mert attól félnek, hogy szavazatokat veszíthetnének”

– mondta Nagy Attila Tibor.