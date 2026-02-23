Itt az újabb tiszás politikus, aki milliókat keres a háborún

Az Ellenpont cikke szerint nem elszigetelt jelenségről van szó: a Tisza Párt több vezető politikusa és tanácsadója is olyan multinacionális vállalatokhoz és befektetési körökhöz köthető, amelyek közvetlenül vagy közvetve érdekeltek az orosz–ukrán háború gazdasági következményeiben. A lap úgy fogalmaz: „nem nevezhető szokványosnak a magyar politikában”, hogy egy aktív uniós képviselő ilyen volumenű befektetéssel rendelkezzen egy globális pénzügyi óriásban.

Tisza Párt EP-képviselőjének, Dávid Dórának több mint 13 millió forintnyi értékpapírja van a Vanguardban (Fotó: Laurie DIEFFEMBACQ)

Globális pénzügyi óriás a háttérben

A Vanguard a világ egyik legnagyobb alapkezelője, amely mára mintegy 12 billió dollárnyi vagyont kezel. Ez az összeg a magyar GDP többszörösének felel meg.

A cég a BlackRockkal és a State Streettel együtt a globális pénzügyi piac meghatározó szereplője. Jelentős tulajdonrésszel bírnak a legnagyobb multinacionális vállalatokban az élelmiszeripartól a technológiai szektorig – és nem kivétel ez alól az energiaszektor vagy a hadiipar sem.

Ukrajna mint stratégiai terep

A Vanguard és társai az ukrán mezőgazdasági és agráripari cégekben is komoly befolyást szereztek. A háború előtti időszakban Ukrajna a világ egyik legfontosabb gabonaexportőre volt, 41 millió hektár termőfölddel, amelyből 33 millió hektár kiemelkedő minőségű csernozjomtalaj. A földpiac liberalizációját követően – amely az IMF és a Világbank támogatásával indult – megnyílt az út a nagybefektetők előtt.