Itt az újabb tiszás politikus, aki milliókat keres a háborún

Az Ellenpont cikke szerint nem elszigetelt jelenségről van szó: a Tisza Párt több vezető politikusa és tanácsadója is olyan multinacionális vállalatokhoz és befektetési körökhöz köthető, amelyek közvetlenül vagy közvetve érdekeltek az orosz–ukrán háború gazdasági következményeiben. A lap úgy fogalmaz: „nem nevezhető szokványosnak a magyar politikában”, hogy egy aktív uniós képviselő ilyen volumenű befektetéssel rendelkezzen egy globális pénzügyi óriásban.
Globális pénzügyi óriás a háttérben
A Vanguard a világ egyik legnagyobb alapkezelője, amely mára mintegy 12 billió dollárnyi vagyont kezel. Ez az összeg a magyar GDP többszörösének felel meg.
A cég a BlackRockkal és a State Streettel együtt a globális pénzügyi piac meghatározó szereplője. Jelentős tulajdonrésszel bírnak a legnagyobb multinacionális vállalatokban az élelmiszeripartól a technológiai szektorig – és nem kivétel ez alól az energiaszektor vagy a hadiipar sem.
Ukrajna mint stratégiai terep
A Vanguard és társai az ukrán mezőgazdasági és agráripari cégekben is komoly befolyást szereztek. A háború előtti időszakban Ukrajna a világ egyik legfontosabb gabonaexportőre volt, 41 millió hektár termőfölddel, amelyből 33 millió hektár kiemelkedő minőségű csernozjomtalaj. A földpiac liberalizációját követően – amely az IMF és a Világbank támogatásával indult – megnyílt az út a nagybefektetők előtt.
A nagy alapkezelők jellemzően nem közvetlenül földet vásárolnak, hanem azokat az agrárholdingokat, amelyek hatalmas területeket birtokolnak. Így közvetetten jelentős befolyást gyakorolnak az ukrán mezőgazdaságra és annak ellátási láncára is.
Hadiipar és újjáépítés
A Vanguard jelentős részesedéssel rendelkezik több vezető amerikai hadiipari vállalatban. Ezek a cégek kulcsszerepet játszanak az Ukrajnának szállított fegyverek gyártásában. Ez felveti annak kérdését, hogy a globális vagyonkezelők gazdasági érdeke mennyiben kapcsolódik a konfliktus fenntartásához. Nemcsak a fegyvergyártás, hanem az újjáépítés is üzleti lehetőséget jelent. 2022 végén az ukrán vezetés megállapodást kötött a BlackRockkal az ország gazdasági helyreállítását célzó befektetések koordinálásáról, ami újabb komoly pénzügyi mozgásokat indíthat el a háború utáni időszakban.
Politikai kapcsolódások és hazai következmények
A Tisza Párt környezetében több olyan szereplő is feltűnt, akik korábban globális energiacégeknél vagy multinacionális vállalatoknál töltöttek be vezető pozíciót. Dávid Dóra mellett Kapitány István nevét is felmerül, aki a Shell korábbi vezetőjeként jelentős részvénycsomaggal rendelkezik az energiaszektorban. Miközben Ukrajna leállította a Barátság vezetéken érkező kőolajszállítást, a magyar kormány ellenlépéseket tett, és blokkol több, Ukrajnát érintő uniós döntést. Ehhez képest az ellenzéki oldalon egészen másfajta mentalitás uralkodik:
vasárnap tiszás influenszerek és a pártot támogató baloldali politikusok Ukrajna melletti demonstrációt szerveztek Budapesten, egyértelművé téve, hogy ebben a kérdésben inkább Kijev oldalára állnak, nem pedig a magyar érdekek mellé.
A pénzügyi és politikai szálak egy irányba mutatnak: a globális befektetői érdekek és a hazai ellenzéki politikai pozíciók között erős átfedések rajzolódnak ki. A választási kampány közeledtével ezek a kapcsolódások minden bizonnyal még nagyobb figyelmet kapnak.