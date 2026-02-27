Hírlevél
Folytatódik a Tisza Párt ukrán adatbotránya

Újabb adatokat gyűjtenek Magyar Péterék a választókról. Megint készül valamire a Tisza Párt az ukránok által fejlesztett applikációjával. Januárban és februárban is módosították az adatvédelmi szabályzatukat. Ennek értelmében még több személyes információt gyűjthetnek a választókról, és gyakorlatilag azt csinálhatnak ezekkel, és addig, amit és ameddig akarnak. A Tisza Világ applikációból több százezer támogatójuk neve és lakcíme került az ukránokhoz. Most az applikáció segítségével még több adatot gyűjthetnek, és ezek is az ukrán fejlesztőkhöz juthatnak. Mutatjuk a részleteket!
Az országgyűlési választás közeledtével a Tisza Párt megint aktivizálta az ukránok által fejlesztett applikációját.

Magyar Péter, a Tisza Párt vezére és Radnai Márk, a párt alvezére
Magyar Péter, a Tisza Párt vezére és Radnai Márk, a párt alelnöke

Mint azt az Ellenpont kiszúrta, hogy október és december után kétszer, januárban és februárban is megváltoztatta az adatvédelmi tájékoztatóját, meglehetősen szélesre tárva a kapukat.

A Tisza Párt applikációjában már a lakcímeket is bekérik

Már a tavaly év végi módosítás is jelentős volt, hiszen Magyar Péterék a központi oldalukon, online petíciók keretében is lehetővé tették maguknak az adatgyűjtést.

A legújabb, aktuális verzió azonban minden eddigin túltesz: a dokumentum alapján ugyanis a korábbiaknál is kiterjedtebb formában végezhetnek ilyen jellegű tevékenységet. Sőt, most már a pártközpontban tovább kezelhetik a beérkezett adatokat, és azokhoz már a párt politikusai is hozzáférhetnek.

A konkrétumok szintjén: januártól a „Cselekedj – Magyar Tisza” aloldalon és különféle petíciók aláírásával gyűjthetik az információkat, míg a decemberi verzióban csupán általánosan „aláírásgyűjtésként” volt erre mód.

Újabb tiszás botrány: gyermekek adatai kerültek nyilvánosságra

Ennél is lényegesebb, hogy az év elejétől a Tisza Párt támogatóinak egy-egy akció, petíció kitöltésekor már nemcsak a nevüket és az e-mail címüket kell megadniuk, hanem a telefonszámukat és a lakcímüket is. A bekért adatok bővítése mellett feltűnő az is, hogy 

az új rendelkezések értelmében Magyar Péterék gyakorlatilag korlátlan ideig rendelkezhetnek az adatok felett – egészen az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Korábban ez az időtartam mindössze három hónap volt.

Jelentős változtatások a Tisza Párt adatgyűjtési módszereiben: Magyar Péterék egyre több információt kérnek be a támogatóiktól (Forrás: Tisza Párt honlapja)

Az előbbieken kívül az is fontos változtatás, hogy a Tisza Párt kiszélesítette azoknak a körét, akik hozzáférhetnek a szimpatizánsok adataihoz. Míg decemberben csupán az illetékes munkavállalóknak és adatfeldolgozóknak, mostantól a párt tagjainak, a képviselőknek és képviselőjelölteknek is rálátásuk van a szenzitív információkra.

A módosítások irányából egyértelművé vált, hogy a Tisza Párt egy óriási választási adatbázis kiépítésén dolgozik.

Csakhogy a listakészítésben komoly veszély is van.

Az ukránokhoz kerültek a Tisza Párt szimpatizánsainak az adatai

Nemrég nyilvánosságra kerültek a Tisza Világ elnevezésű, ukránok által fejlesztett mobilalkalmazás adatai. Az applikációt Magyar Péterék eredetileg az előválasztási jelöltek kiválasztására (és egyéb pártfeladatok koordinálására) fejlesztettek ki.

A Tisza Párt már ekkor is gyűjtötte a támogatói adatokat, de az akció igencsak balul sült el: a több mint 200 ezer nevet tartalmazó lista kiszivárgott, és a személyes adatok (nevek, lakcímek, lokációk) nyilvánosságra kerültek.

Az ügy kirobbanását követően a sajtóban több helyen is utánanéztek, hogy a nyilvánosságra került személyes információk végül hol kötöttek ki és azokat kik használták fel. Mint kiderült, az applikáció létrehozásában komoly szerepük volt az ukránoknak.

A teljes cikk ide kattintva érhető el.

Tovább dagad a Tisza adatszivárgási botránya: ellenzéki figurák is szerepelnek a listán

 

 

