Folytatódik a Tisza Párt ukrán adatbotránya

Az országgyűlési választás közeledtével a Tisza Párt megint aktivizálta az ukránok által fejlesztett applikációját.
Mint azt az Ellenpont kiszúrta, hogy október és december után kétszer, januárban és februárban is megváltoztatta az adatvédelmi tájékoztatóját, meglehetősen szélesre tárva a kapukat.
A Tisza Párt applikációjában már a lakcímeket is bekérik
Már a tavaly év végi módosítás is jelentős volt, hiszen Magyar Péterék a központi oldalukon, online petíciók keretében is lehetővé tették maguknak az adatgyűjtést.
A legújabb, aktuális verzió azonban minden eddigin túltesz: a dokumentum alapján ugyanis a korábbiaknál is kiterjedtebb formában végezhetnek ilyen jellegű tevékenységet. Sőt, most már a pártközpontban tovább kezelhetik a beérkezett adatokat, és azokhoz már a párt politikusai is hozzáférhetnek.
A konkrétumok szintjén: januártól a „Cselekedj – Magyar Tisza” aloldalon és különféle petíciók aláírásával gyűjthetik az információkat, míg a decemberi verzióban csupán általánosan „aláírásgyűjtésként” volt erre mód.
Ennél is lényegesebb, hogy az év elejétől a Tisza Párt támogatóinak egy-egy akció, petíció kitöltésekor már nemcsak a nevüket és az e-mail címüket kell megadniuk, hanem a telefonszámukat és a lakcímüket is. A bekért adatok bővítése mellett feltűnő az is, hogy
az új rendelkezések értelmében Magyar Péterék gyakorlatilag korlátlan ideig rendelkezhetnek az adatok felett – egészen az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Korábban ez az időtartam mindössze három hónap volt.
Az előbbieken kívül az is fontos változtatás, hogy a Tisza Párt kiszélesítette azoknak a körét, akik hozzáférhetnek a szimpatizánsok adataihoz. Míg decemberben csupán az illetékes munkavállalóknak és adatfeldolgozóknak, mostantól a párt tagjainak, a képviselőknek és képviselőjelölteknek is rálátásuk van a szenzitív információkra.
A módosítások irányából egyértelművé vált, hogy a Tisza Párt egy óriási választási adatbázis kiépítésén dolgozik.
Csakhogy a listakészítésben komoly veszély is van.
Az ukránokhoz kerültek a Tisza Párt szimpatizánsainak az adatai
Nemrég nyilvánosságra kerültek a Tisza Világ elnevezésű, ukránok által fejlesztett mobilalkalmazás adatai. Az applikációt Magyar Péterék eredetileg az előválasztási jelöltek kiválasztására (és egyéb pártfeladatok koordinálására) fejlesztettek ki.
A Tisza Párt már ekkor is gyűjtötte a támogatói adatokat, de az akció igencsak balul sült el: a több mint 200 ezer nevet tartalmazó lista kiszivárgott, és a személyes adatok (nevek, lakcímek, lokációk) nyilvánosságra kerültek.
Az ügy kirobbanását követően a sajtóban több helyen is utánanéztek, hogy a nyilvánosságra került személyes információk végül hol kötöttek ki és azokat kik használták fel. Mint kiderült, az applikáció létrehozásában komoly szerepük volt az ukránoknak.
