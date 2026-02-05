A Tisza Párt megkezdte a vereségre való felkészülést – itt a legújabb felmérés

A politikai szereplők versenyében a korábbi időszakban megfigyelhető trend érvényesült, a közvélemény-kutatások adatai szerint a patrióta tömb biztos előnye megmaradt – írják az Alapjogokért Központ csütörtökön közzétett elemzésében, a jobboldal és a Tisza Párt politikai kérdésekhez való hozzáállását összehasonlítva.

Folyamatos károkat szenvedett a Tisza Párt renoméja

Fotó: Alapjogokért Központ

Az elemzés megállapítja, hogy beszédes: míg a nemzeti petíció révén a választók elmondhatják véleményüket az említett témaköröket illetően, Magyar Péter „pótcselekvésnek” nevezte a kezdeményezést.

A Tisza Párt a háborúpárti Ursula von der Leyen védelmére kelt

Az év első hónapjában

Orbán Viktor védelmébe vette a Brüsszel által súlyos támadás alá vont rezsicsökkentést,

és kifejezte, hogy vezetésével hazánk nem vesz részt Ukrajna 1500 milliárd dolláros finanszírozási igényének kielégítésében. Ezzel szemben