Rendkívüli

alapjogokért központ

A Tisza Párt megkezdte a vereségre való felkészülést – itt a legújabb felmérés

59 perce
Olvasási idő: 5 perc
Ez év januárjának politikai történései megerősítették a választók benyomását, amely szerint olyan ügyekben, mint a háborútól és Ukrajna nagymértékű finanszírozásától való távolmaradás vagy a rezsicsökkentés megvédése, a jobboldalra számíthatnak. A Tisza Párt viszont legalábbis veszélyt jelent – derül ki Alapjogokért Központ legfrissebb elemzéséből.
alapjogokért központtisza pártbrüsszelorbán viktormagyar péterválasztás2026

A politikai szereplők versenyében a korábbi időszakban megfigyelhető trend érvényesült, a közvélemény-kutatások adatai szerint a patrióta tömb biztos előnye megmaradt – írják az Alapjogokért Központ csütörtökön közzétett elemzésében, a jobboldal és a Tisza Párt politikai kérdésekhez való hozzáállását összehasonlítva.

Folyamatos károkat szenvedett a Tisza Párt renoméja
Fotó: Alapjogokért Központ 

Az elemzés megállapítja, hogy beszédes: míg a nemzeti petíció révén a választók elmondhatják véleményüket az említett témaköröket illetően, Magyar Péter „pótcselekvésnek” nevezte a kezdeményezést.

A Tisza Párt a háborúpárti Ursula von der Leyen védelmére kelt

Az év első hónapjában

Orbán Viktor védelmébe vette a Brüsszel által súlyos támadás alá vont rezsicsökkentést,

és kifejezte, hogy vezetésével hazánk nem vesz részt Ukrajna 1500 milliárd dolláros finanszírozási igényének kielégítésében. Ezzel szemben

Magyar Péterék a háborúpárti Ursula von der Leyen védelmére keltek azzal, hogy nem vettek részt a róla szóló bizalmatlansági indítványról történő szavazáson.

A Tisza Párt képtelen lenne nemet mondani Brüsszelnek

A baloldali kihívó alárendelt szerepét a felmérések adatain túl maga a pártelnök is igazolta, aki az egyre valószínűbb vereségre készülve – önmerényletről, berepülő drónokról és alkotmányos puccsról delirálva –

azt a mítoszt sulykolja legelkötelezettebb szimpatizánsainak, amely szerint a Fidesz-KDNP csalásra készül, noha korábban maga fejtette ki, hogy ez lehetetlen

– jelzik, azt is megállapítva, hogy

Magyar Péter pártja nem volt képes magához ragadni a napirend uralását, miközben folyamatos károkat szenvedett a Tisza Párt renoméja

  • az ukrán kémbotránynak,
  • a kiszivárgó megszorítási terveknek,
  • Tarr Zoltán elszólásainak vagy időleges igazmondásainak köszönhetően,

amelyekből kiderült, hogy titkolják a valódi programjukat, mert annak nyilvánosságra kerülése a bukásukat eredményezné.

A párt januárban sem volt képes átvenni a politikai kommunikációs folyamatok irányítását, tevékenysége sokkal inkább tűnt egy kapkodó és másolásra épülő viselkedésminta-sorozatnak, mint politikai kampánynak, ami

nem ígér sok jót így a hátralévő két hónapban Magyar Péternek.

