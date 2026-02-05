A Tisza Párt megkezdte a vereségre való felkészülést – itt a legújabb felmérés

A politikai szereplők versenyében a korábbi időszakban megfigyelhető trend érvényesült, a közvélemény-kutatások adatai szerint a patrióta tömb biztos előnye megmaradt – írják az Alapjogokért Központ csütörtökön közzétett elemzésében, a jobboldal és a Tisza Párt politikai kérdésekhez való hozzáállását összehasonlítva.
Az elemzés megállapítja, hogy beszédes: míg a nemzeti petíció révén a választók elmondhatják véleményüket az említett témaköröket illetően, Magyar Péter „pótcselekvésnek” nevezte a kezdeményezést.
A Tisza Párt a háborúpárti Ursula von der Leyen védelmére kelt
Az év első hónapjában
Orbán Viktor védelmébe vette a Brüsszel által súlyos támadás alá vont rezsicsökkentést,
és kifejezte, hogy vezetésével hazánk nem vesz részt Ukrajna 1500 milliárd dolláros finanszírozási igényének kielégítésében. Ezzel szemben
Magyar Péterék a háborúpárti Ursula von der Leyen védelmére keltek azzal, hogy nem vettek részt a róla szóló bizalmatlansági indítványról történő szavazáson.
A baloldali kihívó alárendelt szerepét a felmérések adatain túl maga a pártelnök is igazolta, aki az egyre valószínűbb vereségre készülve – önmerényletről, berepülő drónokról és alkotmányos puccsról delirálva –
azt a mítoszt sulykolja legelkötelezettebb szimpatizánsainak, amely szerint a Fidesz-KDNP csalásra készül, noha korábban maga fejtette ki, hogy ez lehetetlen
– jelzik, azt is megállapítva, hogy
Magyar Péter pártja nem volt képes magához ragadni a napirend uralását, miközben folyamatos károkat szenvedett a Tisza Párt renoméja
- az ukrán kémbotránynak,
- a kiszivárgó megszorítási terveknek,
- Tarr Zoltán elszólásainak vagy időleges igazmondásainak köszönhetően,
amelyekből kiderült, hogy titkolják a valódi programjukat, mert annak nyilvánosságra kerülése a bukásukat eredményezné.
A párt januárban sem volt képes átvenni a politikai kommunikációs folyamatok irányítását, tevékenysége sokkal inkább tűnt egy kapkodó és másolásra épülő viselkedésminta-sorozatnak, mint politikai kampánynak, ami
nem ígér sok jót így a hátralévő két hónapban Magyar Péternek.