Magyar Péter végre kimerészkedett. Bár ne tette volna! – kezdte Facebook-bejegyzését Apáti Bence.

Magyar Péter, a Tisza Párt vezére

Az ismert jobboldali publicista hozzátette:

Úgy tűnik Mezőkövesden sem forradalmi a hangulat, az emberek minden jel szerint nem dobtak el mindent a kezükből, hogy Magyar Pétert a vállukra véve megdöntsék a gaz diktatúrát. Inkább otthon maradtak. Ahogyan a kamuprofilok is. Kemény nap ez a Tisza Párt vezérének.

Marco Rubio Budapesten Orbán Viktort dicsérte, ő meg párszáz ember előtt tart kisgyűlést.

Magyar Péter előtte pedig Münchenben cimbizett a legvéresszájúbb háborúpárti politikusokkal. Kezdem megsajnálni. A kép egyébként ma 17:16-kor készült, Magyar Péter már a színpadon van – írta Apáti Bence a Facebook-bejegyzésében.