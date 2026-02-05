„Ezt kajálják az emberek, egyébként a f*sznak van kedve” – így veri át a Tisza Párt a szavazókat

Gulyás Gergely Kristóf fővárosi fideszes képviselő véletlenül ugyanazon az Intercity vonaton utazott, amin Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági miniszterjelöltje és Tárkányi Zsolt. Döbbenetes kijelentéseknek lehetett fültanúja.

Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságiminiszter-jelöltje és Tárkányi Zsolt (Forrás: Facebook/Kapitány István)

A Tisza Párt nagy erőkkel vágja maga alatt a fát

Gulyás Gergely Kristóf arról számolt be, hogy a vonat büfékocsijában döbbenetes mondatok ütötték meg a fülét. Állítása szerint Tárkányi Zsolt beismerte, hogy átverik az embereket:

Ez jó, hogy vonattal vagyunk, ezt kajálják az emberek, ezért mondtam, hogy jöjjünk ezzel, amúgy f*sznak van kedve”

– idézte Tárkányi szavait.

Azt is hozzátette, hogy (Shell) Kapitány István korrupciós hálózatok tervezett kiépítéséről is beszélt. Kellemetlen kudarcba torkollott hát a szimpátiahalászat; mindezek után világossá vált: a Tisza Párt nem szorul külső erőkre saját maga lebuktatásához, megoldják egyedül is.