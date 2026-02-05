Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Tisza Párt megkezdte a vereségre való felkészülést – itt a legújabb felmérés

Ezt látnia kell!

Brutális baleset egy mélygarázsban – több tízmilliós a kár!

kapitány istván

„Ezt kajálják az emberek, egyébként a f*sznak van kedve” – így veri át a Tisza Párt a szavazókat

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szomorúan vettük tudomásul, hogy Kapitány István mosolya az Intercityn készült képen talán mégsem volt őszinte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kapitány istvánvonattisza pártgulyás gergely kristóftárkányi zsoltintercity

Gulyás Gergely Kristóf fővárosi fideszes képviselő véletlenül ugyanazon az Intercity vonaton utazott, amin Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági miniszterjelöltje és Tárkányi Zsolt. Döbbenetes kijelentéseknek lehetett fültanúja.

Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági miniszterjelöltje és Tárkányi Zsolt (Forrás: Facebook/Kapitány István)
Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságiminiszter-jelöltje és Tárkányi Zsolt (Forrás: Facebook/Kapitány István)

A Tisza Párt nagy erőkkel vágja maga alatt a fát

Gulyás Gergely Kristóf arról számolt be, hogy a vonat büfékocsijában döbbenetes mondatok ütötték meg a fülét. Állítása szerint Tárkányi Zsolt beismerte, hogy átverik az embereket:

Ez jó, hogy vonattal vagyunk, ezt kajálják az emberek, ezért mondtam, hogy jöjjünk ezzel, amúgy f*sznak van kedve”

– idézte Tárkányi szavait.

Azt is hozzátette, hogy (Shell) Kapitány István korrupciós hálózatok tervezett kiépítéséről is beszélt. Kellemetlen kudarcba torkollott hát a szimpátiahalászat; mindezek után világossá vált: a Tisza Párt nem szorul külső erőkre saját maga lebuktatásához, megoldják egyedül is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!