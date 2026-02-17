A Tisza szavazói szerint belefér a drogparti egy miniszterelnök-jelöltnek

Hírlevél
Megkezdődött Magyar Péter országjárása, amelynek első állomása Miskolc volt. A Mandiner és a HírTV stábjai a helyszínen kérdezték a Tisza Párt elnökét és a támogatóit a nemrég kirobbant drogos botrányról, ám a pártvezér a kellemetlen kérdésekre nem adott választ, miközben szimpatizánsai közül többen a drogos botrányról az mondták, hogy „nincs ezzel semmi baj”.
Magyar Péterbotránydrogos

A Mandiner és a HírTv riporterei arra voltak kíváncsiak, mit gondolnak a Tisza Párt aktivistái és támogatói arról, hogy Magyar Péter egy olyan belvárosi házibuliban vett részt, ahol – saját korábbi bejegyzése szerint – „droggyanús” anyagokat látott. 

Nem válaszol a drogos botrányára vonatkozó kérdésekre a Tisza párt elnöke
Fotó: Facebook / Magyar Péter

Nem válaszol a drogos botrányára vonatkozó kérdésekre a Tisza párt elnöke

A válaszok megosztó képet mutattak: voltak, akik hitetlenkedtek, annak ellenére, hogy a politikus maga beszélt az esetről Facebook-oldalán, mások pedig azt hangsúlyozták, szerintük belefér egy miniszterelnök-jelölt életébe az efféle „kilengés”.

A HírTV riportere közvetlenül is megkérdezte Magyar Pétert, miért nem hagyta el azonnal a lakást, amikor droghoz hasonló anyagot látott, és miért nem tett feljelentést, ha valóban jogsértést észlelt? A pártelnök azonban nem válaszolt a kérdésre. A csatorna beszámolója szerint a politikus kitért az egyenes válasz elől, miközben a téma láthatóan feszültséget keltett a helyszínen.

Mint ismeretes a tudatmódosítást ígérő bulik és a józanságtól távoli helyzetek nem először kerülnek kapcsolatba a Tisza Párt vezetőjével. A legutóbbi eset után bűnbánó hangvételű videóval reagált, ám az nem csillapította a pártvezető botrányos ügyei körül a közéleti vitát.

 

