Megint a rezsicsökkentést támadja a Tisza-közeli tanácsadó, aki korábban Márki-Zayt és Karácsonyt segítette

"Nem a rendszerhasználati díj a magas, hanem a villamos energia ára alacsony. Különösen a piaci árhoz képest. Az az öt forint kwh-kénti ár, az gyakorlatilag messze van attól, amit például szokta mondani a miniszterelnök is hogy milyen olcsón termel a Paksi Atomerőmű. 12 forint kwh-ként az önköltsége. És öt forintot kap érte" - fejtette ki a Tisza-közeli energiaszakértő rosszallását a rezsicsökkentett ár kapcsán a baloldali YouTube-csatornán, amit az Ellenpont vett észre.

Tisza a rezsicsökkentés ellen

Mint az köztudott, Holoda Attila korábban részt vett egy Tisza Sziget megalapításában, és azóta is a baloldali párt holdudvarának tagja. A korábban Karácsony Gergelyt és Márki-Zay Pétert segítő energiaszakértő nem először támadta a kormányzati intézkedést. Korábban is azt állította, hogy a rezsicsökkentés egy átverés, és fel kell függeszteni az orosz olaj magyarországi importját azért, hogy Oroszország számára fontos üzemanyageladásból származó bevétele ne keletkezzen.

Az Ellenpont felhívta arra is a figyelmet, hogy lassan valamennyi, látható tiszás politikus és szakértő, így többek között Magyar Péter, Bódis Kriszta és Gerzsenyi Gabriella, Surányi György és Kéri László is kritizálta a rezsicsökkentést.