Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

„Nem is merem elmondani, milyen szándékaink és terveink vannak” – Tarr Zoltán újabb megdöbbentő kijelentése

Zsigmond Barna Pál

Apad a Tisza Újpesten – érik az ellenzéki vereség

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az újpesti választási kampány hajrájában a Fidesz helyi képviselő-jelöltje arról számolt be, hogy, a hírek szerint nagy bajban van ott a Tisza. Zsigmond Barna Pál úgy értesült, hogy a Tisza Párt belső mérései alapján Magyar Péterék jelöltje már minden felállásban vereségre számíthat a választáson.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Zsigmond Barna PálfelmérésÚjpestTisza

Zsigmond Barna Pál a közösségi oldalán az Újpesti Hírek információira hivatkozva azt írta, hogy a Tisza belső kutatásai ugyanarra az eredményre jutottak, mint a Publicus korábbi mérései.

A mérések szerint nem áll jól a Tisza a főváros északi részén
A Fidesz helyi képviselő-jelöltje arról számolt be, hogy Újpesten nagy bajban van a Tisza. Zsigmond Barna Pál úgy értesült, hogy a Tisza Párt belső mérései alapján Magyar Péterék jelöltje már minden felállásban vereségre számíthat a választáson. Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A mérések szerint nem áll jól a Tisza a főváros északi részén

A felmérés adatai alapján Jakab Zsuzsanna „minden felállásban vereséget szenved – akár egy az egyben, akár hármas indulásnál”. Varju László és Zsigmond Barna Pál fej fej mellett állnak, míg a tiszás jelölt „sehol nincs a versenyben”.

A Fidesz–KDNP politikusa úgy vélte, a kampány végére akár az is elképzelhető, hogy Magyar Péter kénytelen lesz visszaléptetni a gyengén szereplő jelöltjeit, és megállapodást kötni a Demokratikus Koalícióval.

Ennyit a ‘régi baloldallal nincs alku’ meséről”

- fogalmazott a fideszes politikus, aki a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy míg ellenfelei egymással alkudoznak, ő helyben él és dolgozik.

Én itt élek, az újpesti és az angyalföldi emberekért dolgoztam eddig és a jövőben is”

- írta, Zsigmond Barna Pál.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!