Ezek a legfontosabb pontjai a Tisza valódi választási programjának

A Tisza Pártban létezik egy másik, valódi kormányprogram, amit Brüsszelből kaptak. Az elmúlt hónapokban nyilvánosságra került valós terveikből, szakértőik és politikusaik nyilatkozataiból egyértelműen kiderül mire készülnek: a háború támogatására, Ukrajna finanszírozására, brutális adóemelésekre, a családtámogatások megnyirbálására, az olcsó orosz energia kivezetésére és a rezsicsökkentés eltörlésére - írja a Magyar Nemzet szombati cikkében.
A Tisza két programja: a valódi és a kamu
A lap szerint Brüsszel azt várja a Tiszától, hogy álljon be a háborúpárti és ukránpárti politika mögé, és hajtsa be a magyar emberektől az Ukrajna támogatásához szükséges pénzt.
Ezért Magyar Péterék két programot dolgoztak ki: egy valódit, amit Brüsszelből diktáltak, és egy kamuprogramot a nyilvánosság megtévesztésére.
Előbbi egy, a jól ismert szakértők közreműködésével készített baloldali megszorítócsomag. A valódi gazdasági programot nagyrészt ugyanazok a baloldali közgazdászok és bankárok alkotják, akik a Bokros- és Bajnai-féle megszorításokért is feleltek 2010 előtt.
Háborúba mennének
Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy a Tisza belerángatná az orosz-ukrán konfliktusba Magyarországot. Brüsszel háborúba akarja vinni Európát, erről már döntöttek. Éppen ezért az a legnagyobb elvárásuk, hogy a Tisza támogassa a háborúpárti politikát, amely folyamatosan növeli az eszkaláció veszélyét - jegyzi meg a Magyar Nemzet. A lap szerint ezt jelzi, hogy
a Tisza eddig minden, a háborút finanszírozó döntést meg is szavazott Brüsszelben, és támogatják Ukrajna EU- és NATO-tagságát is.
Ezzel a politikával Magyarországot is belesodornák a konfliktusba, vállalva annak minden gazdasági és biztonsági következményét. Mindez azt is jelentené, hogy a Tisza nem mondana nemet a fiatalok kötelező besorozására sem, ami egyre több nyugat-európai ország napirendjén ott szerepel. Saját képviselőjelöltjük, Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök is úgy fogalmazott, hogy ha kell, „berántanak mindenkit”.
Ukrajnára költenének
Brüsszel háborús terve részeként pénzt hajt be a tagállamoktól Ukrajna működtetésére és a háború finanszírozására. A magyar kormány erre eddig nemet mondott, de egy brüsszeli bábkormány nem tudna ellenállni.
Magyarországra akár 1300–1500 milliárd forintos befizetési kötelezettség is hárulna, amit a magyar családoktól és vállalkozásoktól szednének be megszorításokkal és adóemelésekkel.
Súlyos adóemelések
A Tisza kiszivárgott valódi terveiből és a nyilatkozataikból is egyértelmű, hogy eltörölnék a jelenlegi egykulcsos, alacsony adózású (15 százalékos) rendszert, és helyette magasabb adókulcsokkal, 22 és 33 százalékos kulcsokkal progresszív adórendszert vezetnének be. Minél többet dolgozik és keres valaki, annál többet vennének el tőle.
Már a közepes, 400 ezer forint feletti jövedelműek is jelentős nettó bércsökkenést tapasztalnának, a magasabb keresetűek pedig éves szinten százezreket, vagy milliókat buknának a Tisza-adóval.
Megszüntetnék tovább a családi adókedvezményeket is, miközben magasabb szja-kulcsokat vezetnének be. Ez egyszerre két oldalról terhelné a szülőket. A gyermekek után járó adókedvezményeket 30–50 százalékkal csökkentenék, eltörölnék a GYED-et, így az édesanyák kevesebb támogatást kapnának, és akár a gyermek egyéves kora előtt vissza kellene menniük dolgozni. Ez havi tízezreket venne ki a családok zsebéből. Ezen kívül felülvizsgálnák az anyák és fiatalok adómentességét.
Összességében 3700 milliárdos adóemelést készítettek elő a vállalkozásoknak.
Eltörölnék a 9 százalékos társasági adót, helyette progresszív magas adókkal terhelnék a magyar cégeket, a kis- és középvállalkozásoknak (kkv) 25 százalékos kulcs jönne. Megszüntetnék a katát, az ekhot, kiüresítenék a kivát, eltörölnék a kkv-kedvezményeket, és plusz 14 százalék új munkáltatói terhet vezetnének be. Ez csődhullámot, tömeges elbocsátásokat, bérbefagyasztást és áremeléseket indítana el, különösen a kis- és középvállalkozások körében.
Brutális adóterveik között szerepel a 6,5 százalékos vagyonadó bevezetése például nagyobb autókra, 40 százalékos adó minden ingatlaneladás után, és 30–40 százalékkal adóztatnák meg a tőkejövedelmeket is – állampapírokat, babakötvényt, és a nyugdíj-megtakarítást is. Ez már a középosztályt is sújtaná, visszavetné a megtakarításokat, és bizonytalanná tenné a családok pénzügyi jövőjét.
Megadóztatnák a nyugdíjakat
Az idősebb korosztály sem maradna ki azok köréből, akikre az eddiginél nagyobb terheket rónának. Húsz százalékos nyugdíjadót vezetnének be, ami egy átlagnyugdíjasnak havi ötvenezer forintos elvonást jelentene.
Minden jel arra utal, hogy a 13. és 14. havi nyugdíjat is elvennék. Emellett felszámolnák az állami nyugdíjrendszert, és kötelező magánpénztárakba terelnék a dolgozók befizetéseit. A kötelező magánmegtakarítás és az új elvonások együtt 12,5–17 százalékos terhet jelentenének a dolgozóknak.
Eltörölnék a rezsicsökkentést
Brüsszel elvárja az orosz energiáról való leválást és a hatósági árak eltörlését. Az erről szóló rendeletet ki is hirdették, a kormány pedig bejelentette, hogy emiatt beperli az Európai Bizottságot. Magyarország energiaellátása ma jelentős részben az orosz gázra és kőolajra épül, ennek erőltetett kiváltása felborítaná az energiabiztonságot és drága importra kényszerítené az országot. Emellett brüsszeli elvárás a rezsicsökkentés megszüntetése is.
Mindezzel családok rezsije legalább háromszorosára vagy akár többszörösére nőne, a benzin ára elszállna, az energiabiztonság felborulna.
A Magyar Nemzet szerint ezért ez a Tisza valódi programja: háborús elköteleződés, Brüsszelnek fizetett milliárdok, brutális adóemelések, a rezsicsökkentés eltörlése. Összefüggő csomag, amelynek minden eleme ugyanabba az irányba mutat: a terhek áthárítása a magyar emberekre, miközben Brüsszel elvárásait hajtják végre.
Tagadni próbálnak, sikertelenül
Bár Magyar Péterék nagy erőkkel próbálják letagadni a terveiket, többször is kiderült, mit is terveznek igazából.
A Tiszából kiugrott Csercsa Balázs, aki nemrég még a baloldali párt egyházügyi munkacsoportjának a vezetője volt, elismerte, hogy Magyar Péterék megszorításokra készülnek.
Egy nagy szakadék tátong nemcsak a közönség és a párt között, hanem a valódi szándékok és a kommunikált kormányprogram között (…) létezik egy úgynevezett konvergenciaprogram, amely egészen 2035-ig tartalmazza a megvalósítandó célokat és az eszközöket, és emellett készül egy kampányprogram, amelyet ugyan január közepére, majd később január végére ígértek”
– mondta az MTV-nek adott interjújában.
Magyar Péter volt szakértője így fogalmazott: „A Tisza Párttal az a baj, hogy úgy akarja megnyerni a választást, hogy mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez.”
Emlékezetes, a párt alelnöke, Tarr Zoltán a múlt év augusztusában Etyeken egy tiszás fórumon is hasonlókról beszélt. Akkor azt mondta, hogy a valódi terveikről nem beszélhetnek, mert akkor megbuknak.