Ezek a legfontosabb pontjai a Tisza valódi választási programjának

A Tisza Pártban létezik egy másik, valódi kormányprogram, amit Brüsszelből kaptak. Az elmúlt hónapokban nyilvánosságra került valós terveikből, szakértőik és politikusaik nyilatkozataiból egyértelműen kiderül mire készülnek: a háború támogatására, Ukrajna finanszírozására, brutális adóemelésekre, a családtámogatások megnyirbálására, az olcsó orosz energia kivezetésére és a rezsicsökkentés eltörlésére - írja a Magyar Nemzet szombati cikkében.

A Tisza és Magyar Péter megszorításokra készül

Fotó: Fotó: MW/Máté Krisztián

A Tisza két programja: a valódi és a kamu

A lap szerint Brüsszel azt várja a Tiszától, hogy álljon be a háborúpárti és ukránpárti politika mögé, és hajtsa be a magyar emberektől az Ukrajna támogatásához szükséges pénzt.

Ezért Magyar Péterék két programot dolgoztak ki: egy valódit, amit Brüsszelből diktáltak, és egy kamuprogramot a nyilvánosság megtévesztésére.

Előbbi egy, a jól ismert szakértők közreműködésével készített baloldali megszorítócsomag. A valódi gazdasági programot nagyrészt ugyanazok a baloldali közgazdászok és bankárok alkotják, akik a Bokros- és Bajnai-féle megszorításokért is feleltek 2010 előtt.

Háborúba mennének

Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy a Tisza belerángatná az orosz-ukrán konfliktusba Magyarországot. Brüsszel háborúba akarja vinni Európát, erről már döntöttek. Éppen ezért az a legnagyobb elvárásuk, hogy a Tisza támogassa a háborúpárti politikát, amely folyamatosan növeli az eszkaláció veszélyét - jegyzi meg a Magyar Nemzet. A lap szerint ezt jelzi, hogy

a Tisza eddig minden, a háborút finanszírozó döntést meg is szavazott Brüsszelben, és támogatják Ukrajna EU- és NATO-tagságát is.

Ezzel a politikával Magyarországot is belesodornák a konfliktusba, vállalva annak minden gazdasági és biztonsági következményét. Mindez azt is jelentené, hogy a Tisza nem mondana nemet a fiatalok kötelező besorozására sem, ami egyre több nyugat-európai ország napirendjén ott szerepel. Saját képviselőjelöltjük, Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök is úgy fogalmazott, hogy ha kell, „berántanak mindenkit”.

Ukrajnára költenének

Brüsszel háborús terve részeként pénzt hajt be a tagállamoktól Ukrajna működtetésére és a háború finanszírozására. A magyar kormány erre eddig nemet mondott, de egy brüsszeli bábkormány nem tudna ellenállni.