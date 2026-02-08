A Tisza valódi programját elhallgatják a kampányban

Deák Dániel a közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy immár nemcsak a kormánypárti oldal, hanem ellenzéki elemzők és a Tisza Párthoz köthető szereplők is nyíltan elismerik, hogy a kampány során elhallgatják a megszorításokat és adóemeléseket.

Egyre több ellenzéki megszólalás erősíti meg azt az állítást, hogy a Tisza Párt tudatosan nem beszél a választók előtt a tervezett megszorításokról és adóemelésekről (fotó: Bodnár Boglárka / MTI)

A Tisza tudatosan nem beszél arról, milyen valódi intézkedéseket vezetne be kormányra kerülése esetén

A bejegyzésében Deák Dániel felidézte Dull Szabolcsnak azokat a szavait, amelyekkel politikai kommunikációs szempontból „teljesen természetesnek” nevezte, hogy egy párt a kampány hajrájában nem beszél arról, „ki fog rosszabbul járni”. Deák erre reagálva úgy fogalmazott:

Ilyen az, amikor már a tiszás elemzők is azt mondják, mint amit a Fidesz. Szépen kimondták, hogy nem fogják felfedni a kampányban, hogy valójában milyen adóemelésekre és megszorításokra készülnek.”

A politológus a posztjában felidézte a Tisza egyik alelnökének korábbi kijelentését is. Tarr Zoltán szavai szerint:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk. Választást kell nyerni, és utána mindent lehet.”

Deák Dániel szerint ez egyértelműen azt mutatja, hogy a választók nem kapnak teljes képet a párt valódi terveiről.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője felidézte még a Tiszából nemrég távozott egyházügyi szakpolitikai vezető megszólalását is. Csercsa Balázs úgy fogalmazott:

A Tiszával az a baj, hogy úgy akarja megnyerni a választást, hogy mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez.”

A volt tiszás vezető elmondása szerint ugyanis létezik egy hivatalos kampányprogram, valamint egy külön „konvergenciaprogram”, amely súlyos megszorításokat és adóemeléseket tartalmaz.

A bejegyzés végén Deák Dániel arra a következtetésre jut, hogy „teljesen egyértelmű”, a Tisza valódi programja nem a nyilvánosság előtt készül, mivel „a Tisza valódi programját Brüsszelben írják”, mert az uniós elvárások és Ukrajna finanszírozása miatt erre van szükség.