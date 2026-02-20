„Többször hallottam, hogy nem lehet mindent elmondani a kampányban” – nyilatkozta a volt tiszás vezető

Mint mondta, ha az uniós forrásokat „haza akarjuk hozni”, akkor egy leendő magyar kormánynak az Európai Unió (EU) irányvonalát kell követnie. Véleménye szerint a belépés az Európai Ügyészségbe és a korrupció megszüntetése támogatandó cél, de úgy véli, valószínűleg itt nem lehet megállni, ha az EU irányvonalának a követéséről van szó.

Csercsa Balázs arra is kitért, hogy

a belső feszültségek, valamint a látható és a valódi programcélok közötti különbségek miatt hagyta ott a Tisza közösségét.

Megjegyezte, Magyar Péter és a párt korábbi vezetői személyiségükből fakadóan meggondolatlanul beszélnek, hirtelen módon cselekednek, és ez látható most Tarr Zoltántól, a párt alelnökétől is.

Szerinte az látható, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter azt mondja el, amit éppen aktuálisan hallani akarnak az emberek, a valóság pedig gyakran egészen más. Hozzátette, a párt elnökének azon videója, amelyben az interneten megjelent szobáról beszél „mindenkiben meglepetést és meghasonlást okozott”, valamint a korábbi munkacsoport-vezető lakókörnyezetének helyi tiszás közösségeiben is visszatetszést keltett.