Itt a leleplezés! Így trükközik a Tisza Pártnak szurkoló Medián

Még 10 hét! – három a magyar igazság! – kezdte Mráz Ágoston a Facebook-bejegyzését.

Végleg megdőlt a 12 (Medián) vagy 17 (21 Kutatóközpont) százalékpontos Tisza-előny legendája

A Nézőpont Intézet vezetője kifejtette:

Furcsa Medián-adatok: ahogy tegnap felhívtam rá a figyelmet, a Medián 90 százalékos választási részvétellel számol és azon belül a 30 év alattiak körében 93 százalékos aktivitást mért. Ezek abszurd számok. 2022-ben belföldön 70,21 százalék volt a választási részvétel, s a Nézőpont Intézet akkori választást követően készített felmérése szerint a 30 év alattiak legfeljebb 63 százaléka voksolt. Mivel azonban a teljes népességben a generációk között nagy véleménykülönbség a pártpreferencia tekintetében, a felülsúlyozott fiatal aktivitás alkalmas arra, hogy hatalmas Tisza-előnyt lásson vagy láttasson egy közvélemény-kutató cég. Azt hiszem, hogy

ezzel végleg megdőlt a 12 (Medián) vagy 17 (21 Kutatóközpont) százalékpontos Tisza-előny legendája. Ezek mögött az abszurd számok mögött az ellenzéki érzelmű fiatal szavazók aktivitásának túlértékelése rejtőzhet. A Tisza-közeli elemzőnek és a Nagy Sejtetőnek, Török Gábornak üzenjük: nem, nem az a helyzet, hogy a Tisza Párt előnye behozhatatlan lenne. Már csak azért sem, mert valójában a Fidesz vezet és a többség a Fidesz győzelmére számít. A fiatalok valódi részvételi szándékáról ajánlom az Ifjúságkutató Intézet vezetőjének írását.

A DK mégsem 1 százalékos párt? A Tisza Pártnak szurkoló Medián és a túléléséért küzdő DK elmérgesedett vitáját az egész jobboldal stratégiai nyugalommal, némi élvezettel követte. Közvélemény-kutatóként azonban az igazán érdekes kérdés, hogy igaz-e az állítás a DK 1 százalékos támogatottságáról, amit a Medián január 7. és 13. közötti kutatása (hvg, január 15.) mutatott. Megint az a helyzet, hogyha veszünk egy elöregedett szavazótáborral rendelkező pártot, s a fiatalok aktivitását feltekerjük az elemzésben, az adott párt támogatottsága relatíve csökkenni fog. Mindez lehetne szakmai hiba is, de mivel

a Tisza Párt érdeke a teljes ellenzéki kínálat kannibalizálása, az ember nehezen tudja eloszlatni a gyanút, hogy az ilyen felmérési eredmények politikai szándékokat is kiszolgálnak. Nem állítom, hogy a DK jó állapotban lenne, de 1 százaléknál szerintem erősebb lehet áprilisban!

– hangsúlyozta Mráz Ágoston, majd hozzátette: