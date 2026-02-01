Itt a leleplezés! Így trükközik a Tisza Pártnak szurkoló Medián

Még 10 hét! – három a magyar igazság! – kezdte Mráz Ágoston a Facebook-bejegyzését.
A Nézőpont Intézet vezetője kifejtette:
Furcsa Medián-adatok: ahogy tegnap felhívtam rá a figyelmet, a Medián 90 százalékos választási részvétellel számol és azon belül a 30 év alattiak körében 93 százalékos aktivitást mért. Ezek abszurd számok. 2022-ben belföldön 70,21 százalék volt a választási részvétel, s a Nézőpont Intézet akkori választást követően készített felmérése szerint a 30 év alattiak legfeljebb 63 százaléka voksolt. Mivel azonban a teljes népességben a generációk között nagy véleménykülönbség a pártpreferencia tekintetében, a felülsúlyozott fiatal aktivitás alkalmas arra, hogy hatalmas Tisza-előnyt lásson vagy láttasson egy közvélemény-kutató cég. Azt hiszem, hogy
ezzel végleg megdőlt a 12 (Medián) vagy 17 (21 Kutatóközpont) százalékpontos Tisza-előny legendája. Ezek mögött az abszurd számok mögött az ellenzéki érzelmű fiatal szavazók aktivitásának túlértékelése rejtőzhet. A Tisza-közeli elemzőnek és a Nagy Sejtetőnek, Török Gábornak üzenjük: nem, nem az a helyzet, hogy a Tisza Párt előnye behozhatatlan lenne. Már csak azért sem, mert valójában a Fidesz vezet és a többség a Fidesz győzelmére számít. A fiatalok valódi részvételi szándékáról ajánlom az Ifjúságkutató Intézet vezetőjének írását.
A DK mégsem 1 százalékos párt? A Tisza Pártnak szurkoló Medián és a túléléséért küzdő DK elmérgesedett vitáját az egész jobboldal stratégiai nyugalommal, némi élvezettel követte. Közvélemény-kutatóként azonban az igazán érdekes kérdés, hogy igaz-e az állítás a DK 1 százalékos támogatottságáról, amit a Medián január 7. és 13. közötti kutatása (hvg, január 15.) mutatott. Megint az a helyzet, hogyha veszünk egy elöregedett szavazótáborral rendelkező pártot, s a fiatalok aktivitását feltekerjük az elemzésben, az adott párt támogatottsága relatíve csökkenni fog. Mindez lehetne szakmai hiba is, de mivel
a Tisza Párt érdeke a teljes ellenzéki kínálat kannibalizálása, az ember nehezen tudja eloszlatni a gyanút, hogy az ilyen felmérési eredmények politikai szándékokat is kiszolgálnak. Nem állítom, hogy a DK jó állapotban lenne, de 1 százaléknál szerintem erősebb lehet áprilisban!
– hangsúlyozta Mráz Ágoston, majd hozzátette:
A brüsszelezés nem tévedés. Értelmiségi, kisujj-eltartó körökben sokszor nehezményezik a magyar kormánypárt állítólag túlzásba vitt „brüsszelezését”. Persze jogos kérdés, hogy a magyar kormány Brüsszel-képe megfelel-e a valóságnak. Márpedig erre, aligha lehet nem igen-nel felelni. Sokszor elhangzott és igaz: a brüsszeli elit lopakodó hatáskör-bővítést végez, a rezsicsökkentés eltörlésétől az olcsó orosz energia betiltásáig számos kérdésbe jogalap nélkül szól bele, Ursula von der Leyen pedig szeptemberben katonazöld ruhájában arról beszélt, hogy az EU szerinte „háborúban áll”. Ehhez jött hozzá az orosz valutatartalék kisajátításának abszurd őszi játszmája, vagy a minap befogadott 1500 milliárd dolláros (!) ukrán igény. De egy német szakszervezet azt is kiszámolta, hogy
a bürokrácia-leépítés sem az Európai Bizottság erőssége, hiába minden versenyképességi fogadkozás és Draghi-jelentés, 2025-ben 1456 db jogszabályt fogadott vagy fogadtatott el a Bizottság. A bürokrácia még több bürokráciát szül
– írta a Nézőpont Intézet vezetője.