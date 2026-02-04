Bajnai Gordon sógora is feltűnt Magyar Péter körül

Január elején Bajnai Gordon hivatalosan is beszállt a választási kampányba: a HVG-nek adott interjújában nyíltan kijelentette, hogy Magyar Pétert támogatja, és választási stratégiát is javasolt a baloldali pártok számára. Az Ellenpont most újabb bizonyítékokat tárt fel arra, hogy a volt miniszterelnök nemcsak politikai, hanem családi és üzleti hálózatán keresztül is jelen van a Tisza Párt körül.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Bajnai sógorának érdekeltségében kampányolt volna a Tisza

Az Ellenpont szerint Magyar Péter miskolci országjárásának egyik állomását eredetileg a Tudomány és Technika Házában tervezték megtartani. A helyszín különösen figyelemre méltó, ugyanis a rendezvényközpont mögött álló cég egyik tulajdonosa Hajdú László, Bajnai Gordon sógora.

A szervezők végül az utolsó pillanatban helyszínt változtattak, és az eseményt a közeli Generali Arénában tartották meg. Információk szerint Magyar Péter tanácsadói politikai kockázatot láttak abban, hogy a Tisza Párt rendezvényét közvetlenül Bajnai családjához köthető helyszínen tartsák meg.

Nem elszigetelt kapcsolat

Az Ellenpont beszámolója alapján Hajdú László nem csak a helyszín révén kapcsolódik a Tiszához. A miskolci vállalkozó jó viszonyt ápol több helyi tiszás politikussal is, köztük Czipa Andrással, a párt miskolci jelöltjével. A kapcsolatot közösségi oldalak aktivitása is alátámasztja.

Hajdú László neve ráadásul nem ismeretlen a baloldali gazdasági körökben: pályafutása a Bajnai Gordonhoz köthető Wallis-birodalomból indult, majd a Gyurcsány-kormány idején közös céget alapított a Wallis jelenlegi vezetőjével, Veres Tiborral, az ország egyik leggazdagabb üzletemberével.

Baloldali véleményformálók törzshelye

A Tudomány és Technika Háza rendszeresen ad otthont baloldali kötődésű rendezvényeknek és szereplőknek. A közelmúltban itt mutatták be a Direkt36 „A dinasztia” című filmjét, korábban pedig olyan ismert baloldali megszólalók léptek fel a helyszínen, mint Gálvölgyi János. Január végén Magyar Péter egyik nyílt támogatója, Puzsér Róbert is itt tart előadást.