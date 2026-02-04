Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas ukrán lebőgés – Trumpnak kellett cáfolnia Zelenszkij hazugságát

Ezt látnia kell!

Itt a döntés, ez az alkatrész hamarosan örökre eltűnik az autókról

tisza párt

Bajnai Gordon sógora is feltűnt Magyar Péter körül

44 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Ellenpont információi szerint Bajnai Gordon családi köre is megjelent a Tisza Párt hátországában. A volt baloldali miniszterelnök sógorának miskolci érdekeltségében tartották volna Magyar Péter egyik politikai rendezvényét, amit végül az utolsó pillanatban lefújtak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tisza pártellenpontmagyar péterbajnai gordon

Január elején Bajnai Gordon hivatalosan is beszállt a választási kampányba: a HVG-nek adott interjújában nyíltan kijelentette, hogy Magyar Pétert támogatja, és választási stratégiát is javasolt a baloldali pártok számára. Az Ellenpont most újabb bizonyítékokat tárt fel arra, hogy a volt miniszterelnök nemcsak politikai, hanem családi és üzleti hálózatán keresztül is jelen van a Tisza Párt körül.

Budapest, 2025. december 13. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt által szervezett gyermekvédelmi tüntetésen a Sándor-palota előtt 2025. december 13-án. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Bajnai sógorának érdekeltségében kampányolt volna a Tisza

Az Ellenpont szerint Magyar Péter miskolci országjárásának egyik állomását eredetileg a Tudomány és Technika Házában tervezték megtartani. A helyszín különösen figyelemre méltó, ugyanis a rendezvényközpont mögött álló cég egyik tulajdonosa Hajdú László, Bajnai Gordon sógora.

A szervezők végül az utolsó pillanatban helyszínt változtattak, és az eseményt a közeli Generali Arénában tartották meg. Információk szerint Magyar Péter tanácsadói politikai kockázatot láttak abban, hogy a Tisza Párt rendezvényét közvetlenül Bajnai családjához köthető helyszínen tartsák meg.

Nem elszigetelt kapcsolat

Az Ellenpont beszámolója alapján Hajdú László nem csak a helyszín révén kapcsolódik a Tiszához. A miskolci vállalkozó jó viszonyt ápol több helyi tiszás politikussal is, köztük Czipa Andrással, a párt miskolci jelöltjével. A kapcsolatot közösségi oldalak aktivitása is alátámasztja.

Hajdú László neve ráadásul nem ismeretlen a baloldali gazdasági körökben: pályafutása a Bajnai Gordonhoz köthető Wallis-birodalomból indult, majd a Gyurcsány-kormány idején közös céget alapított a Wallis jelenlegi vezetőjével, Veres Tiborral, az ország egyik leggazdagabb üzletemberével.

Baloldali véleményformálók törzshelye

A Tudomány és Technika Háza rendszeresen ad otthont baloldali kötődésű rendezvényeknek és szereplőknek. A közelmúltban itt mutatták be a Direkt36 „A dinasztia” című filmjét, korábban pedig olyan ismert baloldali megszólalók léptek fel a helyszínen, mint Gálvölgyi János. Január végén Magyar Péter egyik nyílt támogatója, Puzsér Róbert is itt tart előadást.

Egyre szorosabb Bajnai–Tisza-összefonódás?

Az Ellenpont szerint a miskolci eset újabb eleme annak a hálózatnak, amely a Tisza Párt körül rajzolódik ki. A lap korábban már beszámolt arról, hogy Bajnai Gordonhoz köthető gazdasági és tanácsadói körök kulcsszerepet töltenek be Magyar Péter politikai projektjében.

A most feltárt családi szál pedig tovább erősíti azt a képet, hogy a volt baloldali miniszterelnök nemcsak háttértámogatóként, hanem kiterjedt kapcsolatrendszerén keresztül is jelen van a Tisza Párt környezetében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!