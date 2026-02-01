Többkulcsos adó: nem is kérdés a Tisza Pártban, csak nem szabad felvállalni – videó

A többkulcsos adó az szinte nem is kérdés a Tisza Párton belül, azonban sokan nem értik, hogy miért nem lehet nyíltan felvállalni – mondja el Csercsa Balázs, a Tisza Párt volt egyházügyi tanácsadója egy rövid videóban.

Csercsa Balázs, a Tisza Pártból kiugrott szakértő beszélt a párt konvergenciaprogramjáról és a többkulcsos adóról is.

Fotó: Facebook

A többkulcsos adó a Tisza Párt arculatához tartozik

Csercsa elmondja, hogy ő érti azt, hogy ezt támadja a Fidesz,

na de hát a pártnak a külön arculatához ez hozzátartozik, hogyha már így gondoljuk, akkor mondjuk is ki”

– véli a történész, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy szerinte