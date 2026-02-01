Többkulcsos adó: nem is kérdés a Tisza Pártban, csak nem szabad felvállalni – videó

A többkulcsos adó az szinte nem is kérdés a Tisza Párton belül, azonban sokan nem értik, hogy miért nem lehet nyíltan felvállalni – mondja el Csercsa Balázs, a Tisza Párt volt egyházügyi tanácsadója egy rövid videóban.
A többkulcsos adó a Tisza Párt arculatához tartozik
Csercsa elmondja, hogy ő érti azt, hogy ezt támadja a Fidesz,
na de hát a pártnak a külön arculatához ez hozzátartozik, hogyha már így gondoljuk, akkor mondjuk is ki”
– véli a történész, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy szerinte
Dálnoki Áron éppen ezért távozott a Tiszából, mert nem tetszett neki, hogy a többkulcsos adót a párt nem vállalja föl.
Azzal kapcsolatban, hogy lényegében kijelenthető, hogy a Tisza párton belül teljesen egyértelmű, hogy progresszív többkulcsos adót kellene bevezetni, elmondta:
Én ugyan nem vagyok gazdasági szakember, de én magam is azt gondolom, hogy ennek vannak előnyei.”