csercsa balázs

Többkulcsos adó: nem is kérdés a Tisza Pártban, csak nem szabad felvállalni – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A Tisza Pártban nem mondják ki, de attól még létezik. A többkulcsos adó szinte nem is kérdés a párton belül. Csercsa Balázs, a Tisza Párt volt tanácsadója lerántja a leplet arról is, Dálnoki Áron miért léphetett ki.
csercsa balázstisza pártTisza-adódálnoki áronadó

A többkulcsos adó az szinte nem is kérdés a Tisza Párton belül, azonban sokan nem értik, hogy miért nem lehet nyíltan felvállalni – mondja el Csercsa Balázs, a Tisza Párt volt egyházügyi tanácsadója egy rövid videóban.

Tisza Párt, Csercsa Balázs, A többkulcsos adó a Tisza Párt arculatához tartozik
Csercsa Balázs, a Tisza Pártból kiugrott szakértő beszélt a párt konvergenciaprogramjáról és a többkulcsos adóról is.
Fotó: Facebook

A többkulcsos adó a Tisza Párt arculatához tartozik

Csercsa elmondja, hogy ő érti azt, hogy ezt támadja a Fidesz,

na de hát a pártnak a külön arculatához ez hozzátartozik, hogyha már így gondoljuk, akkor mondjuk is ki”

– véli a történész, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy szerinte

Dálnoki Áron éppen ezért távozott a Tiszából, mert nem tetszett neki, hogy a többkulcsos adót a párt nem vállalja föl.

 

Tiszás szakértő a megszorításokról: Ha fenik a kést a malacnak, nem kell megmondani, mi jön – videó

Azzal kapcsolatban, hogy lényegében kijelenthető, hogy a Tisza párton belül teljesen egyértelmű, hogy progresszív többkulcsos adót kellene bevezetni, elmondta:

Én ugyan nem vagyok gazdasági szakember, de én magam is azt gondolom, hogy ennek vannak előnyei.”

 

 

