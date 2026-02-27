Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat előtt elhangzott elnöki tájékoztatás szerint ukrán oldalról felmerült a Fekete-tenger alatt futó földgázvezetékek – köztük a Török Áramlat és a Kék Áramlat – elleni támadás lehetősége. A bejelentés szerint titkosszolgálati információk utalnak arra, hogy diverziós akcióval próbálnák megbénítani az energetikai infrastruktúrát – számolt be az Ellenpont. A magyar kormány a hír nyomán megerősítette a kritikus energetikai létesítmények védelmét, ami jelzi: a fenyegetést nem tekintik puszta szóbeszédnek.

Vlagyimir Putyin bejelenti, hogy Kijev támadásokat tervez a Török Áramlat földgázvezeték ellen Forrás: Kreml hivatalos oldala

Miért fontos Magyarország számára a Török Áramlat?

Jelenleg ezen az útvonalon érkezik az orosz földgáz döntő része.

A korábbi ukrajnai tranzit leállítása után ez maradt az egyetlen stabil szállítási irány. A vezetéken napi mintegy 51 millió köbméter gáz halad át, 2026 elején pedig a szállított mennyiség 7,12 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakához képest. Az év első másfél hónapjában mintegy 2,55 milliárd köbméter földgáz érkezett ezen az útvonalon.

Egy esetleges támadás következményei súlyosak lennének:

a rezsicsökkentés fenntarthatatlanná válna,

a lakossági árak drasztikusan emelkednének,

ipari leállások és ellátási zavarok következhetnének be.

Magyar Péter és néhány „véletlen” egybeesés

A Politico a napokban arról számolt be, hogy az ukránok elismerték: már felvették a kapcsolatot Magyar Péterékkel. Az Európai Bizottság közben úgy döntött, hogy a magyar választások után éppen három nappal,

április 15-én megtiltja az orosz gázszállításokat.

Magyar Péter továbbra is hallgat a Barátság kőolajvezeték leállítása, az ukrán fenyegetések és a brüsszeli tervek kapcsán. Amikor a HírTV a témában kérdezte, úgy tett, mintha nem hallaná a riportert, aki többek között arról kérdezte, hogy mit szól a Barátság olajvezeték leállításhoz, jó-e ez Magyarországnak, illetve tárgyaltak-e erről Münchenben. Mindezek fényében nem kérdés: a Tisza elnöke együttműködik Zelenszkijjel és Brüsszellel.