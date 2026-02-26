Orbán Viktor: Zelenszkij elnök úr! Felszólítom, hogy azonnal nyissa újra a Barátság kőolajvezetéket!

„Elnök úr, ön négy éve képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz-ukrán háborúról. Ön négy éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az Önök és Oroszország közötti háborúba” – mondta el Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.

Magyar Péter Brüsszel és Kijev parancsainak engedelmeskedne – figyelmeztetett Orbán Viktor

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kormányfő kiemelte, az ukrán elnök az elmúlt négy évben megkapta ehhez Brüsszel támogatását, és megnyerte magának a magyar ellenzéket is.

Azt is látjuk, hogy Brüsszel, Ön és a magyar ellenzék összehangolt lépéseket tesz, hogy hatalomra juttasson egy ukránbarát kormányt Magyarországon. Ön az elmúlt napokban elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket. Az ön lépései Magyarország érdekeivel ellentétesek és a magyar családok biztonságos és megfizethető árú energiaellátását veszélybe sodorják. Ezért felszólítom, hogy változtasson magyarellenes politikáján!

– jelentette ki Orbán Viktor. Elmondta, a magyarok nem tehetnek arról, hogy Ukrajna ilyen nehéz helyzetbe került, majd pedig sajnálatát fejezte ki az ukrán nép irányába. Ugyanakkor kijelentette,

nem akarjuk finanszírozni a harcokat, és nem akarunk többet fizetni az energiáért sem. Felszólítom, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól! Több tiszteletet Magyarországnak!

Mint ismert, a mai napon Orbán Viktor miniszterelnök közzétett egy nyílt levelet is, amelyben arra kérte az ukrán elnököt, hogy hagyjon fel a magyarellenes politikájával, és nyissa újra a hazánk szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket. A nyílt levél teljes szövege alább olvasható:

Azt is látjuk, hogy Ön, Brüsszel és a magyar ellenzék összehangolt lépéseket tesz, hogy hatalomra juttasson egy ukránbarát kormányt Magyarországon.